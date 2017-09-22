Болельщиков ФК «Уфа» приглашают сняться в клипе Ильнура Юламанова

Съемки клипа башкирского музыканта Ильнура Юламанова на его новую композицию – «Мы болеем за ФК «Уфа» состоятся уже в это воскресенье, 24 сентября. К участию в съёмках приглашены все болельщики уфимского футбольного клуба.
Чтобы принять участие в съемках, необходимо прийти в атрибутике ФК «Уфа» по адресу ул. Первомайская 1, остановка «Парк Победы» в 11.00 часов.
Напомним, Ильнур Юламанов – известный в Башкирии артист. Его хит «Председатель сельсовета» в видеохостинге Youtube набрал более 16 миллионов просмотров.