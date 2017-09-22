mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Болельщиков ФК «Уфа» приглашают сняться в клипе Ильнура Юламанова

22 сентября 2017, 17:20
Чтобы попасть в клип популярного башкирского певца, нужно выполнить всего одно условие.

Съемки клипа башкирского музыканта Ильнура Юламанова на его новую композицию – «Мы болеем за ФК «Уфа» состоятся уже в это воскресенье, 24 сентября. К участию в съёмках приглашены все болельщики уфимского футбольного клуба.

Чтобы принять участие в съемках, необходимо прийти в атрибутике ФК «Уфа» по адресу ул. Первомайская 1, остановка «Парк Победы» в 11.00 часов.

Напомним, Ильнур Юламанов – известный в Башкирии артист. Его хит «Председатель сельсовета» в видеохостинге Youtube набрал более 16 миллионов просмотров.

Материалы по теме
В ФК «Уфа» новый игрокБолельщики ФК «Уфа» готовятся к выезду на матч Кубка России в ДзержинскеТренер ФК «Уфа» Семак проведет первый матч против «Зенита»
#Новости#Спорт#Футбол#Клип#Рустэм Башкирцев
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48