Болельщики ФК «Уфа» готовятся к выезду на матч Кубка России в Дзержинске

Выезд состоится, если наберется определенное количество болельщиков, пояснили в клубе. По данным редакции, в автобусе поместится 20 человек. Он должен выехать из Уфы в ночь со среды на четверг, 21 сентября, сам матч состоится 21 сентября в 20.00 уфимского времени в Дзержинске Нижегородской области.