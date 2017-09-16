Болельщики ФК «Уфа» готовятся к выезду на матч Кубка России в Дзержинске

Болельщики «Уфы» могут поддержать свою команду в матче 1/16 финала Кубка России 21 сентября в Дзержинске против местного клуба «Олимпиец». Фан-клуб болельщиков «Уфы» организует выезд, сообщили в футбольном клубе.
Выезд состоится, если наберется определенное количество болельщиков, пояснили в клубе. По данным редакции, в автобусе поместится 20 человек. Он должен выехать из Уфы в ночь со среды на четверг, 21 сентября, сам матч состоится 21 сентября в 20.00 уфимского времени в Дзержинске Нижегородской области.
- Стоимость поездки составит 1000 руб (цена может возрасти, если не наберется полный автобус), - сообщили в клубе. - Желающих посетить эту игру просим оставить ваши заявки у представителя фан-клуба ФК «Уфа» Романа Вавилова. Справки по телефону – 8-987-140-3847.
Также надо знать, что:
- В случае отказа от поездки деньги возвращаются только при наличии человека, готового занять ваше место;
- Организаторы вправе отказать вам в поездке без объяснения причин;
- Настоятельно рекомендуется брать с собой паспорт.