Тренер ФК «Уфа» Семак проведет первый матч против «Зенита»

Сегодня, 18 сентября, уфимский клуб проведет матч чемпионата России по футболу с питерским «Зенитом». Встреча состоится в 22.00 уфимского времени, прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и БСТ.
Это первая игра Сергея Семака в качестве главного тренера ФК «Уфа» против своей родной команды. Он играл в «Зените» на позиции полузащитника и работал в тренерском штабе питерского клуба. Как тренер он выводил «Зенит» в восьми матчах в 2014-2015 годах. И одна из интриг матча – как Семак сможет использовать свои знания о «Зените» в первом матче с ним в качестве главного тренера ФК «Уфа».
В истории противостояния двух клубов «Уфа» не побеждала пока ни разу. «Зенит» трижды выигрывал, и трижды встречи между питерцами и уфимцами завершались вничью. Разумеется, сейчас эксперты ставят на победу «Зенита».
Так, например, бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал такой прогноз на матч «Рейтингу Букмекеров»:
- «Уфа» довольно уверенно играет в обороне, мало пропускает. Плюс хороший вратарь у башкирской команды. «Зенит» на матч Лиги Европы предпринял ротацию состава. Сыграли петербуржцы с «Вардаром» очень агрессивно, в атаку. Одержали разгромную победу, что, конечно, добавит настроения команде. Немаловажно, что дали отдохнуть в концовке матча Кокорину, которого на 64-й минуте заменил Ригони.
Стоит отметить, что «Уфу» тренирует Сергей Семак, который очень много времени провел в «Зените» и не понаслышке знает о возможностях «сине-бело-голубых». Поэтому я думаю, что «Уфа» упрется, но класс исполнителей петербургской команды решит исход противостояния.
Полузащитник «Уфы», воспитанник петербургского футбола Иван Обляков накануне так высказался о предстоящем матче:
- Это особенная игра против клуба, где я вырос. Конечно, я хочу показать все, на что способен. Мы хотим победить. «Зенит» — хороший соперник, они идут на первом месте, без поражений. Нам нужно играть плотно, агрессивно в обороне, пытаться создавать как можно больше моментов и бить по воротам.