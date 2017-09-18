Тренер ФК «Уфа» Семак проведет первый матч против «Зенита»

Это первая игра Сергея Семака в качестве главного тренера ФК «Уфа» против своей родной команды. Он играл в «Зените» на позиции полузащитника и работал в тренерском штабе питерского клуба. Как тренер он выводил «Зенит» в восьми матчах в 2014-2015 годах. И одна из интриг матча – как Семак сможет использовать свои знания о «Зените» в первом матче с ним в качестве главного тренера ФК «Уфа».