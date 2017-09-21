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Житель Башкирии в ходе застолья зарезал своего приятеля

21 сентября 2017, 15:17
Житель города Октябрьского был найден мертвым в одном из домов Туймазинского района. Следком уже выясняет, кто виноват в этом преступлении.

По информации из Следственного комитета, происшествие произошло вечером 19 сентября. Компания мужчин организовала застолье. Во время распития алкоголя между мужчиной 59-ти лет и его 35-летним приятелем из города Октябрьского произошел конфликт. Первый нанес своему оппоненту два удара ножом в грудь.

Потерпевший погиб на месте трагедии. Сейчас следственные органы проводят розыскные мероприятия и устанавливают все подробности случившегося. Мужчина признался в содеянном, но, несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается.

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