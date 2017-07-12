В Башкирии женщина зарезала любовника из ревности

Как считает следствие, вечером 11 июля 30-летний мужчина находился у своей любовницы и в процессе употребления алкоголя стал ревновать ее к сожителю, проявляя агрессию. 35-летняя женщина зарезала любовника. Тот скончался на месте от полученной травмы, несмотря на прибытие своевременно вызванной скорой помощи.