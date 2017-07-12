mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии женщина зарезала любовника из ревности

12 июля 2017, 15:37
Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ночью 12 июля в одной из квартир города Агидели обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии. Подозреваемой оказалась 35-летняя жительница Агидели.

Как считает следствие, вечером 11 июля 30-летний мужчина находился у своей любовницы и в процессе употребления алкоголя стал ревновать ее к сожителю, проявляя агрессию. 35-летняя женщина зарезала любовника. Тот скончался на месте от полученной травмы, несмотря на прибытие своевременно вызванной скорой помощи.

На иждивении женщины осталось трое малолетних детей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Материалы по теме
В Башкирии женщина убила сожителя ударом полена по головеВ Башкирии мать двоих детей зарезала сожителя за домогательствоВ Башкирии мать троих детей убила мужа из-за упреков
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48