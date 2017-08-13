Рустэм Хамитов: Башкирский язык в нашей республике будет изучаться

- Да, есть законы, мы их обязаны исполнять, выполнять федеральные государственные образовательные стандарты. Одновременно понимаем, что у нас 29 процентов башкирского населения. Понимаем, что татарского населения 25 процентов, что у нас живёт более 100 тысяч чувашей, марийцев. Мы должны создавать условия для обучения на родных языках и обучения родному языку. Все эти возможности у нас на сегодняшний день есть. Родные языки в республике изучаться будут. У нас для этого все возможности есть. Но процессы модернизации, изменений, которые сегодня нужны в соответствии с требованиями закона, должны идти спокойно, разумно, бесконфликтно. На конфликте мы далеко не уедем – ни одна сторона. Эту работу надо провести разумно, спокойно, нормально.