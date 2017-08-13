Рустэм Хамитов: Башкирский язык в нашей республике будет изучаться

Глава республики Рустэм Хамитов 12 августа на заседании республиканского августовского совещания по образованию заявил, что в школах республики башкирский язык изучаться будет.
– Башкирский язык в нашей республике будет изучаться, – подчеркнул Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – Одновременно мы должны выполнять федеральные государственные образовательные стандарты. Понятно, что те замечания, которые сделала в своей проверке прокуратура, будут учтены. Они уже учтены, и работа такого рода на сегодняшний день идёт.
Он отметил, что нужно подтянуть качество обучения башкирскому языку.
- Ни для кого не секрет, что выпускники городских школ зачастую, отучившись, не могут по-башкирски ни говорить, ни читать-писать. Не могут простейшие предложения сложить, обратиться на башкирском языке с простейшими просьбами, это так., - Надо, безусловно, пересматривать методику, надо по-другому подходить к изучению башкирского языка. Не надо, что называется, силой обучать основам грамматики, письма, но нужны основы башкирского языка для тех, кому башкирский язык не является родным.
Рустэм Хамитов сказал, что в восьмом-девятом классах учащимся будут рекомендовать и факультативы, так как «нужно сохранить часы».
- Там, где проживает наше башкирское население, понятно, что степень изучения языка будет одной. В больших городах, может быть, надо посмотреть методики обучения. Кроме того, в восьмом-девятом классах мы будем рекомендовать ещё и факультативы для желающих, поскольку нужно сохранить часы.
А что делать с учительскими коллективами, если уже 25 лет эта работа ведётся, и за один день её изменить невозможно? Нам нужно время для того, чтобы перестроиться, осмыслить, понять, где мы находимся.
Значит, факультативы вводите, ещё какие-то формы работы для учителей башкирского языка используйте. А то у нас уже «горячие головы» появились, которые начинают говорить: не нужны, будем увольнять. Нет, не будем увольнять! Никого. Я просто-напросто запрещаю. Работайте, ищите варианты, - сказал глава республики.
В тоже время он считает, что необходимо работать с родительским сообществом и объяснять родителям, что «ничего плохого не будет», если дети по одному часу в неделю будут изучать башкирский.
- Одновременно надо работать и с родительским сообществом, объяснять родителям. Мы живём в Башкортостане, поэтому понятно, если в школах в вариативной части по одному часу в неделю будут преподавать башкирский язык, в том числе как государственный, от этого ничего плохого не будет, только хорошо будет. Ребята будут вовлекаться в языковую среду. Ещё раз говорю: это преподавание, обучение должно быть построено в новой форме. Поэтому спокойно, разумно, не политизируя, не драматизируя, не создавая конфликт на ровном месте, мы должны сегодня пройти эту ситуацию, - сказал он.
Также он сказал, что республика должна создавать условия и для обучения других родных языков.
- Да, есть законы, мы их обязаны исполнять, выполнять федеральные государственные образовательные стандарты. Одновременно понимаем, что у нас 29 процентов башкирского населения. Понимаем, что татарского населения 25 процентов, что у нас живёт более 100 тысяч чувашей, марийцев. Мы должны создавать условия для обучения на родных языках и обучения родному языку. Все эти возможности у нас на сегодняшний день есть. Родные языки в республике изучаться будут. У нас для этого все возможности есть. Но процессы модернизации, изменений, которые сегодня нужны в соответствии с требованиями закона, должны идти спокойно, разумно, бесконфликтно. На конфликте мы далеко не уедем – ни одна сторона. Эту работу надо провести разумно, спокойно, нормально.
Хамитов подчеркнул, что сейчас нужно понять «что мы хотим от изучения родных языков».
- У нас языки народов страны в основном находятся в зоне риска потому, что малочисленно население того или иного этноса. Это касается чувашей, марийцев, башкир, ряда других народов Российской Федерации. Мы должны сохранить ядро носителей языка. Мы не имеем права, чтобы в наше время исчезали языки. Мы должны помогать им. И населению нашей республики мы должны объяснять: помогайте нам в этой работе, это важно. Это нужно и с культурологических позиций, и с цивилизационных позиций. Родные языки важны, - заключил он.
При этом он подчеркнул, что если родители откажутся от обучения башкирскому, будут созданы условия для обучения по другому предмету.
- Сегодня уже много сказано – если возникла такая необходимость, если у ребёнка, родителей нет желания обучаться в данном случае башкирскому языку – пожалуйста. Мы создадим условия для того, чтобы обучение шло по другому предмету. Но ещё раз повторяю, обращаюсь к родительскому сообществу: башкирскому языку нужна помощь, поддержка. И статус государственности башкирского языка, и обязательность обучения башкирскому языку – это в своё время было помощью башкирскому языку. Он исчезал. Он просто исчезал. Люди уже говорили на языке только в семьях, только осторожно. Поэтому давайте разумно подходить к этим вопросам, - сказал глава региона.
- Да, будем выполнять требования образовательных стандартов. Мы должны выполнить эти образовательные требования. Но в рамках образовательных стандартов вполне есть большая, хорошая возможность изучать родные языки. Уверен, что и башкирский язык имеет будущее, хотя находится в зоне риска. И другие родные языки имеют абсолютно нормальную, хорошую перспективу. Тем более что уже было сказано: «Конституцией защищены права народов Российской Федерации». Мы на сегодняшний день разумно, спокойно, без излишней драматизации должны найти правильное решение. Мы его найдём, заключил он.