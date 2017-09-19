Дневник паломника из Уфы-9: Путь Сантьяго - это только начало

18.09.2017, девятый день, Кальдас де Рейс – Пикаранья.
Понедельник, утро. Мои испанские соседи засобиралась очень рано, не забыв прихватить с собой мой пауэрбанк (аккумулятор). Ошибиться было сложно, так как он был среди моих вещей.
Всю ночь шел дождь, и день обещал быть дождливым. Мои новые ботинки как нельзя кстати.
Завтрак из двух тостов с маслом и джемом обошёлся в 2.40 евро.
До конца пути всего 36 км. Завтра я уже буду в Сантьяго Де Компостелла, в конечной точке пути.
По совету Карин решил разделить путь на два дня. Сегодня остановлюсь километров за 10 до города, чтобы с утра со свежими силами войти в него.
Я подумал, что часть задачи уже выполнена. Когда нет давления привычного образа жизни, каждый шаг позволяет больше узнать о себе. Я понял, что в этом путешествии мне не пригодилось многое из того, что я знал.
Говорят, что путь Сантьяго - всего лишь начало. И приход в город Сантьяго Де Компостелла это всего лишь первый шаг.
У чуда нет рук, кроме наших и только этими руками мы способны менять себя и мир вокруг. Нужно просто однажды шагнуть в неизвестность вслед за мечтой.
Кто такие пилигримы? Такие же как мы с вами люди, решившие вынырнуть из собственного мирка.
Карин трудится в компании по производству книг, занимается предпечатной подготовкой. Шанталь - парикмахер.
И ещё сотни обычных людей, которые вернутся домой, в привычную обстановку, но никогда они уже не будут теми, кто только что получил свой креденсаль.
Я вышел достаточно рано, в дороге старался особо не останавливаться, пока в городе Падрон не увидел эту аллею.
Здесь же снял очередное streetlive видео на свою песню "Мистер Андерсон"
Когда я упаковывал гитару, ко мне подошел мужчина. Испанцы очень любят поболтать, даже если они знают, что ты их не понимаешь, они продолжают что-то говорить.
Но и так понятно было, что мужчина заинтересовался гитарой, рассказал о своём друге - гитаристе. Дал послушать его запись.
Хоакин, так звали моего нового знакомого, пригласил выпить кофе в соседнее кафе. Когда я показывал ему своё концертное видео, он бегал показать его женщине за барной стойкой.
Поблагодарив своего нового амиго за кофе, я продолжил свой путь. По дороге забронировал отдельную комнату в месте под названием Hostal Glorioso, всего за 12 евро.
Уже на подходе к городку Пикаранья, сегодняшней точке моего маршрута, я встретил двух парней из Германии. Весело разговаривая, мы добрались до места, оказалось, что они тоже забронировали комнату в Glorioso.
Один из парней - Матеу, оказался сыном родителей, переехавших в 1995 году из России. Сам он уже родился в Германии. По-русски понимает, даже немного умеет говорить, но самое интересное, что он знает песни "Ласкового мая".
Под его мурлыканье: "Детство, детство, ты куда спешишь...", мы добрались до места.
Hostal Glorioso оказался прекрасным местом, на первом этаже - ресторан, на втором живут хозяева, а третий этаж сдается.
До Саньяго де Компостелла осталось всего 12 км, сегодня хорошенько высплюсь, чтобы свеженьким добраться до места.
Кстати, у меня в дороге родилась одна идея, кажущаяся мне гениальной. А что если после моего возвращения в Уфу пригласить всех, кто читал мои путевые заметки на вечеринку с концертом, испанской тортильей, вином?
Для этого необходимо оценить, сколько людей бы пришло на это мероприятие, если провести его в воскресенье 24 сентября в Центре Современного искусства «Облака».
Вино с меня, а тортилью можно будет заказать в Pianocafe8. Чтобы понять какое количество тортильи готовить, заполните форму (только в случае, если планируете точно прийти).
Итого сегодня: пройдено 26 км, потрачено 29 евро.
Если дорогой читатель, у тебя есть желание поддержать путешественника, ты можешь это сделать, перечислив любую сумму на карту Сбербанка: 4276 0600 2222 9911.