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Дневник паломника из Уфы-9: Путь Сантьяго - это только начало

19 сентября 2017, 11:20
Медиакорсеть публикует путевые заметки уфимского музыканта Булата Аминова, который повторяет путь Сантьяго, ставший известным благодаря книгам Паоло Коэльо.

18.09.2017, девятый день, Кальдас де Рейс – Пикаранья.

Понедельник, утро. Мои испанские соседи засобиралась очень рано, не забыв прихватить с собой мой пауэрбанк (аккумулятор). Ошибиться было сложно, так как он был среди моих вещей.

Всю ночь шел дождь, и день обещал быть дождливым. Мои новые ботинки как нельзя кстати.

Завтрак из двух тостов с маслом и джемом обошёлся в 2.40 евро.

До конца пути всего 36 км. Завтра я уже буду в Сантьяго Де Компостелла, в конечной точке пути.

По совету Карин решил разделить путь на два дня. Сегодня остановлюсь километров за 10 до города, чтобы с утра со свежими силами войти в него.

Я подумал, что часть задачи уже выполнена. Когда нет давления привычного образа жизни, каждый шаг позволяет больше узнать о себе. Я понял, что в этом путешествии мне не пригодилось многое из того, что я знал.

Говорят, что путь Сантьяго - всего лишь начало. И приход в город Сантьяго Де Компостелла это всего лишь первый шаг.

У чуда нет рук, кроме наших и только этими руками мы способны менять себя и мир вокруг. Нужно просто однажды шагнуть в неизвестность вслед за мечтой.

Кто такие пилигримы? Такие же как мы с вами люди, решившие вынырнуть из собственного мирка.

Карин трудится в компании по производству книг, занимается предпечатной подготовкой. Шанталь - парикмахер.

И ещё сотни обычных людей, которые вернутся домой, в привычную обстановку, но никогда они уже не будут теми, кто только что получил свой креденсаль.

Я вышел достаточно рано, в дороге старался особо не останавливаться, пока в городе Падрон не увидел эту аллею.

Здесь же снял очередное streetlive видео на свою песню "Мистер Андерсон"

Когда я упаковывал гитару, ко мне подошел мужчина. Испанцы очень любят поболтать, даже если они знают, что ты их не понимаешь, они продолжают что-то говорить.

Но и так понятно было, что мужчина заинтересовался гитарой, рассказал о своём друге - гитаристе. Дал послушать его запись.

Хоакин, так звали моего нового знакомого, пригласил выпить кофе в соседнее кафе. Когда я показывал ему своё концертное видео, он бегал показать его женщине за барной стойкой.

Поблагодарив своего нового амиго за кофе, я продолжил свой путь. По дороге забронировал отдельную комнату в месте под названием Hostal Glorioso, всего за 12 евро.

Уже на подходе к городку Пикаранья, сегодняшней точке моего маршрута, я встретил двух парней из Германии. Весело разговаривая, мы добрались до места, оказалось, что они тоже забронировали комнату в Glorioso.

Один из парней - Матеу, оказался сыном родителей, переехавших в 1995 году из России. Сам он уже родился в Германии. По-русски понимает, даже немного умеет говорить, но самое интересное, что он знает песни "Ласкового мая".

Под его мурлыканье: "Детство, детство, ты куда спешишь...", мы добрались до места.

Hostal Glorioso оказался прекрасным местом, на первом этаже - ресторан, на втором живут хозяева, а третий этаж сдается.

До Саньяго де Компостелла осталось всего 12 км, сегодня хорошенько высплюсь, чтобы свеженьким добраться до места.

Кстати, у меня в дороге родилась одна идея, кажущаяся мне гениальной. А что если после моего возвращения в Уфу пригласить всех, кто читал мои путевые заметки на вечеринку с концертом, испанской тортильей, вином?

Для этого необходимо оценить, сколько людей бы пришло на это мероприятие, если провести его в воскресенье 24 сентября в Центре Современного искусства «Облака».

Вино с меня, а тортилью можно будет заказать в Pianocafe8. Чтобы понять какое количество тортильи готовить, заполните форму (только в случае, если планируете точно прийти).

Итого сегодня: пройдено 26 км, потрачено 29 евро.

Если дорогой читатель, у тебя есть желание поддержать путешественника, ты можешь это сделать, перечислив любую сумму на карту Сбербанка: 4276 0600 2222 9911.

Другие методы: Яндекс.Деньги 410014391298582 или https://www.paypal.me/bulataminov.

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