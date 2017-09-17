Дневник паломника из Уфы-7: почему на российском корабле нет русских

Я шел и думал, что наша жизнь как дорога, а мы - путники на ней. Наши пути сходятся и расходятся. Кого -то мы встречаем вновь и вновь, а с кем-то расстаёмся навсегда. Кто-то планирует свой маршрут, а кто-то надеется лишь на удачу. Кто-то замечает красоты пути, а кто-то так занят процессом, что не видит ничего. Кто-то пользуется чужими картами, а кто-то прокладывает свой путь.