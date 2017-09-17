Дневник паломника из Уфы-7: почему на российском корабле нет русских

16.09.2017, день седьмой, Виго-Аркаде..
Такого количестве кофе я в обычной жизни никогда не пью, но от того кофе, который обычно подают в Испании на завтрак, отказаться сложно.
Сегодня планирую дойти до города Понтеведра, это около 36 км пути.
По дороге сворачиваю в сторону порта города Виго, посмотреть на корабли. Гуляющий с маленькой девочкой мужчина интересуется, иду ли я в Сантьяго Де Компостелла? Вопрос этот здесь больше риторический. Энрике, представляется мужчина, а 6-летняя девочка - Тао, оказывается его приемной дочерью из Вьетнама.
Вокруг, на причале, стоят рыболовные судна, мое внимание привлекает корабль с надписью по-русски, в надежде познакомиться с командой я прохожу к нему. На встречу попадается матрос азиатской внешности, он говорит, что корабль не российский.
Энрике мне объяснил, что такое бывает: корабль с российским флагом для того, чтобы рыбачить в российских водах. Конечно, не совсем понял эту схему, но вникать не стал.
Энрике, предлагает вместе сходить посмотреть на большой парусник, который виден издалека. Это оказывается большое парусное судно с флагом Индонезии. Судно, которое только построено здесь в Виго, для Индонезии. Прямо на корабле и около индонезийские моряки проходят обучение.
Достаточно много времени ушло на знакомство с портом и кораблем. Понимаю, что нужно двигаться. По дороге заглядываю в кафе, чтобы съесть тартильи и выпить кофе за 3 евро. Марафон по поеданию тортильи начат.
Погода хорошая, уже третий день иду в сандалиях, но понимаю что ботинки нужны, а те, что есть у меня, надеть уже невозможно из-за распухших стоп и мозолей. Решаю по дороге заглянуть в обувной магазинчик, чтобы посмотреть цены на обувь. Одни из трекинговых ботинок подошли по размеру, понимаю, что нужно купить.
В конце каждой статьи я даю номер карты Сбербанка, куда желающие поддержать могут отправлять деньги. Благодаря тем, кто все-таки решил это сделать, я смог приобрести ботинки за 58 евро. кстати, есть и другие способы пересылки средств: Яндекс.Деньги 410014391298582 и https://www.paypal.me/bulataminov.
Старые отправились в мусорный бак, т.к. нет возможности нести с собой дополнительный груз.
Где-то через час пути передо мной вдруг оказывается Карин. Опять какая-то мистика, она до этого ошиблась дорогой, и ей пришлось возвращаться. И когда Карин вышла на правильный путь, в этот момент она сразу встретила меня.
Что-то невидимое связывает нас?
Я шел и думал, что наша жизнь как дорога, а мы - путники на ней. Наши пути сходятся и расходятся. Кого -то мы встречаем вновь и вновь, а с кем-то расстаёмся навсегда. Кто-то планирует свой маршрут, а кто-то надеется лишь на удачу. Кто-то замечает красоты пути, а кто-то так занят процессом, что не видит ничего. Кто-то пользуется чужими картами, а кто-то прокладывает свой путь.
С такими мыслями мы вместе с Карин добрались до городка Аркаде, где в одном из альберге нас дождалась Шанталь, которая приехала сюда на автобусе, т.к. из-за сильно натёртых пальцев не может идти длительные дистанции.
На сегодня это оказался самый образцово-показательный альберге по цене 12 евро за ночь.
Дойдя до ближайшей прачечной и оставив там 7 евро, я решил, что хотя бы ужинать нужно сегодня как-то поскромнее, поэтому в супермаркете купил замороженную паэлью, чтобы приготовить ее самому.
Добравшись до альберге, я понял, что внутри она без риса, только морепродукты. Но на помощь пришли продукты оставленные предыдущими пилигримами. Вместо риса я использовал макароны, блюдо, которое получилось, я решил назвать "пастаэлья", от паэлья и паста.
Получилось вполне прилично.
Итого за день:
Пройдено 23 км.
Потрачено 90 евро.