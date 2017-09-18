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Дневник паломника из Уфы-8: До Сантьяго де Компастелла осталось два дня

18 сентября 2017, 12:09
Медиакорсеть публикует путевые заметки уфимского музыканта Булата Аминова. Он повторяет путь Сантьяго, ставший известным по книгам Паоло Коэльо.

17.09.2017, день восьмой, Аркаде - Кальдас де Рейс.

- Я заметил, что с каждым днём просыпаться стало легче, боль в ногах ушла. Настроение с утра отличное. Ничего не тревожит.

Мимо альберге потянулись десятки пилигримов, что неудивительно, ведь через Аркаде пролегает классический португальский путь Сантьяго.

Мы вышли с Карин и Шанталь около 9 утра. А многие стартуют в 6-7 часов, чтобы к 12.00 дойти до какого-нибудь муниципального альберге и, заняв очередь, заселиться в него в час дня, когда они открываются.

Такое путешествие напоминает спорт, я же изначально не собирался торопиться и потому продвигаюсь не спеша, останавливаясь в интересных мне местах по дороге.

Пейзаж стал немного однообразным: леса, деревни с виноградниками, зато города, ближе к Сантьяго де Компостелла, становятся всё красивее.

Пример тому - город Радонделла. Красивые каменные здания, которые, кажется, затерялись во времени, возвышаются над узкими мощеными улочками. Почему-то сразу вспоминаются сказки братьев Гримм.

Гораздо гармоничнее на этих улочках смотрелись бы жители средневековья, чем гуляющие современные туристы.

Пройдя через весь город мимо десятка ресторанов и кафе, так и не нашел места, где перекусить. Но на выходе из города заглянул в прекрасный маленький ресторанчик, где бабули смотрели футбол по телевизору.

Каждый входящий туда здоровался с присутствующими, и все отвечали ему.

Я заказал свою любимую тартилью и кофе (3,40 евро). Кстати, после Португалии очень заметно, что испанцы не говорят по-английски. Спасает язык жестов и гугл-переводчик.

Перекусив, сказав всем "Чао", я отправился в путь один, так как Карин и Шанталь остались в городке.

Не имея четкого плана, куда идти, я шел по стрелкам. И тут я увидел того, кто рисует эти стрелки.

Поблагодарив мужчину за его работу, двинулся дальше.

Рассчитав, что пройду километров 30, я наметил конечным пунктом сегодня городок Кальдас де Рейс.

В Испании начали попадаться вот такие домики, где пилигрим может отдохнуть, принять душ, сходить в туалет, подзарядить телефон и подключиться к вайфай за пожертвование. А кто-то говорит о развитии туризма в Башкирии...

По дороге увидел рекламу альберге O Cruteira, который наметил себе ещё до этого, позвонил, забронировал себе место за 12 евро.

Альберге оказался гостиницей в которой есть общие 4х местные номера. Моими соседями стали двое испанцев и пожилой мужчина по имени Педро 69 лет - из Бразилии.

На ужин уже сил не хватило, выпив кофе и съев круассан, я отправился в комнату дописывать этот текст.

До Сантьяго де Компостелла осталось 35 км, которые я разделю на два дня.

Итого за день пройдено 33 км, потрачено 22 евро.

Если дорогой читатель, у тебя есть желание поддержать путешественника, то ты можешь это сделать, перечислив любую сумму на карту Сбербанк 4276 0600 2222 9911.

Другие методы: Яндекс.Деньги 410014391298582, https://www.paypal.me/bulataminov.

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