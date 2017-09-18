Дневник паломника из Уфы-8: До Сантьяго де Компастелла осталось два дня

17.09.2017, день восьмой, Аркаде - Кальдас де Рейс.
- Я заметил, что с каждым днём просыпаться стало легче, боль в ногах ушла. Настроение с утра отличное. Ничего не тревожит.
Мимо альберге потянулись десятки пилигримов, что неудивительно, ведь через Аркаде пролегает классический португальский путь Сантьяго.
Мы вышли с Карин и Шанталь около 9 утра. А многие стартуют в 6-7 часов, чтобы к 12.00 дойти до какого-нибудь муниципального альберге и, заняв очередь, заселиться в него в час дня, когда они открываются.
Такое путешествие напоминает спорт, я же изначально не собирался торопиться и потому продвигаюсь не спеша, останавливаясь в интересных мне местах по дороге.
Пейзаж стал немного однообразным: леса, деревни с виноградниками, зато города, ближе к Сантьяго де Компостелла, становятся всё красивее.
Пример тому - город Радонделла. Красивые каменные здания, которые, кажется, затерялись во времени, возвышаются над узкими мощеными улочками. Почему-то сразу вспоминаются сказки братьев Гримм.
Гораздо гармоничнее на этих улочках смотрелись бы жители средневековья, чем гуляющие современные туристы.
Пройдя через весь город мимо десятка ресторанов и кафе, так и не нашел места, где перекусить. Но на выходе из города заглянул в прекрасный маленький ресторанчик, где бабули смотрели футбол по телевизору.
Каждый входящий туда здоровался с присутствующими, и все отвечали ему.
Я заказал свою любимую тартилью и кофе (3,40 евро). Кстати, после Португалии очень заметно, что испанцы не говорят по-английски. Спасает язык жестов и гугл-переводчик.
Перекусив, сказав всем "Чао", я отправился в путь один, так как Карин и Шанталь остались в городке.
Не имея четкого плана, куда идти, я шел по стрелкам. И тут я увидел того, кто рисует эти стрелки.
Поблагодарив мужчину за его работу, двинулся дальше.
Рассчитав, что пройду километров 30, я наметил конечным пунктом сегодня городок Кальдас де Рейс.
В Испании начали попадаться вот такие домики, где пилигрим может отдохнуть, принять душ, сходить в туалет, подзарядить телефон и подключиться к вайфай за пожертвование. А кто-то говорит о развитии туризма в Башкирии...
По дороге увидел рекламу альберге O Cruteira, который наметил себе ещё до этого, позвонил, забронировал себе место за 12 евро.
Альберге оказался гостиницей в которой есть общие 4х местные номера. Моими соседями стали двое испанцев и пожилой мужчина по имени Педро 69 лет - из Бразилии.
На ужин уже сил не хватило, выпив кофе и съев круассан, я отправился в комнату дописывать этот текст.
До Сантьяго де Компостелла осталось 35 км, которые я разделю на два дня.
Итого за день пройдено 33 км, потрачено 22 евро.
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