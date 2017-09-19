В Уфе после провала грунта перекроют улицу Бессонова

Завтра, 20 сентября, с 8 утра в Уфе для проведения капитального ремонта будет перекрыта улица Бессонова на участке от ул. Окружная до проспекта Октября. Ремонт дороги затянется на всю неделю. Дорожники будут перекрывать улицу по кварталам, о чем будут сообщать с помощью специально установленных знаков.