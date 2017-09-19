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В Уфе после провала грунта перекроют улицу Бессонова

19 сентября 2017, 18:20
Улица Бессонова является одним из участков реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Завтра, 20 сентября, с 8 утра в Уфе для проведения капитального ремонта будет перекрыта улица Бессонова на участке от ул. Окружная до проспекта Октября. Ремонт дороги затянется на всю неделю. Дорожники будут перекрывать улицу по кварталам, о чем будут сообщать с помощью специально установленных знаков.

Напомним, еще вчера на этой улице, возле дома №26 был зафиксирован провал грунта. Сообщается, что подрядчики оперативно исправили ситуацию, а именно: укрепили обочину дороги, засыпали участок песчано-гравийной смесью. В ближайшие дни здесь будет завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

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#Новости#Ремонт дорог#Дорога#Рустэм Башкирцев#Общество
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