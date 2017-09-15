В Уфе в выходные перекроют центральные улицы из-за мероприятий

Завтра, 16 сентября, в Уфе пройдет «Парад российского студенчества». На время мероприятия с 14.30 до 16.40 будут перекрыты несколько улиц в центре башкирской столицы.
Проехать на транспорте в этот период не удастся по следующим улицам: Советской (от дома № 13/15 до пересечения с Пушкина и от перекрестков с улицами Пушкина и Заки Валиди), Пушкина (между перекрестками с улицами Цюрупы и Советской), Театральная (полностью), Карла Маркса (от пересечения с улицами Пушкина и Заки Валиди), Заки Валиди (от дома №5 и до перекрестка с улицей Аксакова).
В воскресенье, 17 сентября, на время международного марафона будут перекрыты для транспорта также несколько улиц: Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Театральная, Кирова, Мустая Карима, Ленина Революционная. Как сообщили организаторы, данные улицы будут перекрыты полностью с 7 до 15 часов. Ожидается, что в марафоне примет участие 5 тысяч человек. Примечательно, что участие в мероприятии является платным.