В Уфе в выходные перекроют центральные улицы из-за мероприятий

Проехать на транспорте в этот период не удастся по следующим улицам: Советской (от дома № 13/15 до пересечения с Пушкина и от перекрестков с улицами Пушкина и Заки Валиди), Пушкина (между перекрестками с улицами Цюрупы и Советской), Театральная (полностью), Карла Маркса (от пересечения с улицами Пушкина и Заки Валиди), Заки Валиди (от дома №5 и до перекрестка с улицей Аксакова).