В Башкирии в селе Булгаково убили 18-летнего парня

По версии следствия, вечером в ходе групповой драки в селе Булгаково 18-летний местный житель получил колото-резаное ранение правого плеча. При госпитализации парень скончался, уточняет пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, мотивов совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Возбуждено уголовное дело.