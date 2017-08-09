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В Башкирии в селе Булгаково убили 18-летнего парня

9 августа 2017, 09:41
Его тяжело ранили в ходе групповой драки.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета республики, ЧП произошло 7 августа.

По версии следствия, вечером в ходе групповой драки в селе Булгаково 18-летний местный житель получил колото-резаное ранение правого плеча. При госпитализации парень скончался, уточняет пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, мотивов совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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