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В Башкирии легковушка сбила семью из четырех человек, двое из которых дети

4 августа 2017, 10:24
Семья мирно шла из магазина к родственникам в гости.

3 августа в Кармаскалинском районе недалеко от СНТ «Гвоздика», которое расположено на 39 километре автодороги Уфа-Оренбург, случилась страшная авария, в которой пострадали четыре человека, двое из которых дети, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

21-летний уфимец, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» наехал на четырех пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении. В результате ДТП 29-летний житель Чишминского района с 28-летней супругой получили травмы, их дети – 9-летняя дочь и 7-летний сын, госпитализированы.

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