В Башкирии легковушка сбила семью из четырех человек, двое из которых дети

3 августа в Кармаскалинском районе недалеко от СНТ «Гвоздика», которое расположено на 39 километре автодороги Уфа-Оренбург, случилась страшная авария, в которой пострадали четыре человека, двое из которых дети, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.