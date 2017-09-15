Дневник паломника-5: Кто-то идет по пути Сантьяго, а кто его прокладывает?

14.09.2017, день пятый, Каминьо - Моугас.
С утра альберге (отель для паломников - прим.) напоминало студенческую общагу. Туалеты, душевые заняты, пилигримы завтракают, а затем, взвалив свой рюкзак, на плечи желают оставшимся "Buen camino" (верной дороги - прим.) и отправляются в путь. Большинство отправилось в направлении города Туи, чтобы выйти на классический португальский путь, а я же вновь решил идти вдоль океана.
Позавтракав в кафе (5 евро), с Карин и Шанталь мы отправились на паром, чтобы пересечь реку Миньо и оказаться в Испании.
На пароме снял очередное видео.
Европейцы не заморачиваются и не устанавливают указатели того, что ты из одной страны перебрался в другую. Если бы не испанский флаг на здании, сложно было бы понять, что мы уже не в Португалии.
Купил местную симку за 15 евро (всего 4 Гб, против 30 гб в Португалии),и я снова на связи.
Мы добрались до городка Гардо, где Шанталь и Карин решили остаться до завтра, так как у Шанталь сильно воспалились мозоли на ногах. Я же отправился дальше, следуя указателям, которых в Испании стало гораздо больше. Путь Сантьяго - это все таки испанский бренд, поэтому они более подготовлены к пилигримами. Заблудится здесь невозможно.
Очень интересные выводы пришли мне в голову: стрелки эти - символы пути, в них есть что-то мистическое. Но кто-то все же их рисует?
Так и в жизни: мы часто ждём знаков, которые укажут нам путь к счастью, но можно стать тем, кто сам прокладывает этот путь.
И вот дорога снова пролегает по берегу Атлантического океана
Также в Испании много коммерческих альберге, стоимостью от 10-12 евро. Таким оказался и тот, в котором я решил остановиться после 24 км пути.
Но подходя к отелю, я встретил сотрудника, который сообщил, что альберге полный.
Он сказал что через 2 км есть пансион и через 5 км ещё один альберге, но идти я уже больше не мог. Пользуясь гугл-переводчиком, я сообщил ему, что устал и лягу спать либо на полу, либо на улице у альберге. После этого место вдруг сразу нашлось.
В действительности я не блефовал, в спальнике на туристическом коврике можно спать под открытым небом, в такую погоду. Ночью температура снижается до 15 градусов, дождя нет.
В ресторане по соседству можно заказать тортилью - омлет по-испански, невероятно вкусное и питательное блюдо.
Похоже в это путешествие я побью рекорд по поеданию тартильи. За 9 евро мне принесли огромный кусок омлета, половину я попросил упаковать с собой. Но и половину я не осилил, так что завтрашней день тоже пройдет под знаком тартильи!
Альберге находится прямо на берегу океана, вот такой закат я наблюдал во время ужина.
Пятый день, итого: пройдено 24 км, потрачено 49 евро.
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