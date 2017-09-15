Дневник паломника-5: Кто-то идет по пути Сантьяго, а кто его прокладывает?

Он сказал что через 2 км есть пансион и через 5 км ещё один альберге, но идти я уже больше не мог. Пользуясь гугл-переводчиком, я сообщил ему, что устал и лягу спать либо на полу, либо на улице у альберге. После этого место вдруг сразу нашлось.