Дневник паломника из Уфы-6: Встретил родственницу из Гафурийского района

15.09.2017, день шестой, Мугас - Виго.
6 утра в Испании, это 5 по-португальски и 9 - в Уфе. Конечно же я проснулся одним из первых. Зато душ и туалет свободны!
Утренние процедуры пилигримов, кроме утреннего туалета и завтрака, любезно представленного в виде кофе и кексов, включают в себя заклеивание стоп и пальцев ног лейкопластырем.
Один за другим странники покидают альберге, кто-то при этом ещё спит.
Выхожу тоже, на улице темно. Дорогу освещаю себе фонариком. Слышно, как в темноте шумит океан.
Через метров 500 понимаю, что стакана кофе и два кекса совсем недостаточно. Останавливаюсь, чтобы съесть вчерашней тортильи на скалах на берегу. Картина вполне себе так романтичная.
Уже светает, и по дороге потянулись остальные проснувшиеся пилигримы. Сегодня путь предстоит до города Виго, и я уже наконец выйду на классический португальский путь Сантьяго.
Причин, по которым люди идут пешком в Сантьяго Де Компостелла, множество. Для кого-то проведение отпуска, кому-то нужен стал перерыв в обычной жизни, кто-то делает это по религиозным причинам, а кто-то ищет себя.
Путь Сантьяго объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, людей разных социальных групп и возрастов. Но каждый, даже неверующий человек, прошедший этот путь, отмечает, что есть что-то мистическое в нем.
Мы россияне, привыкшие к лишениям в виде горячей воды летом, хороших дорог и т.д., являемся, вероятно примером смирения, и в результате каждого из нас можно заподозрить в святости. Но что заставляет европейцев, привыкших к сервису и комфорту, отправляться в этот нелегкий путь?
Есть теория, согласно которой личность проявляется в стрессовых ситуациях, то есть если хотите узнать получше близких, то создайте ее. Вы много узнаете о близких и уж тем более услышите много нового о себе.
Так, может быть, погружение в экстремальные условия позволяет узнать себя лучше?
Карта вела меня вглубь Галисии (регион Испании), по дороге меня догнал пилигрим из Швейцарии, он шел в город Байона. Наши пути расходились, но тут я получил сообщение от недавно добавившейся мне в друзья Зили, которая живёт в Мадриде.
Она мне написала, что едет из города Виго в Байона, чтобы пройти свой путь Сантьяго.
Путь считается пройденным, если путник шел по нему не менее 100 км пешком, на велосипеде или верхом на лошади.
Мы договорились, что я подожду в Байоне. Когда Зиля приехала, она пригласила меня в ресторан, где готовят местную еду.
Она рассказала, что родом из села Зилим-Караново Гафурийского района Башкирии, живёт в Испании уже 12 лет. В процессе разговора выяснилось, что мы с ней родственники по отцовской линии.
Зиля предложила идти вновь вдоль океана, чему я был рад, хотя путь увеличивался существенно.
На набережной в Байоне снял очередное streetlive видео.
Дорога в разговорах пролетела незаметно, но на подходе к городу Виго усталость стала ощущаться очень сильно. Моя сегодняшняя проводница забронировала и оплатила для меня место в гостинице, на которой была отметка пути Сантьяго.
Мне, конечно, льстит эта материнская забота, и рад снизить затраты, но, думаю, завтра я все же продолжу путь в одиночку.
День шестой, итого потрачено 11 евро, пройдено 36 км.
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