В Уфе состоялся конкурс красоты «Хылыукай-2017»

В Уфе состоялся конкурс красоты «Һылыуҡай-2017». Обладательницей гран-при стала Земфира Байдавлетова из Уфы. Девушка получила в подарок корону, украшенную жемчугом. Первое место завоевала Инза Идельбаева из Казани. На втором месте оказалось сразу две красавицы - Зилия Агишева из Оренбурга и Юлиана Амирзянова из Балтачевского района. Алина Гильметова из Нефтекамска, Диана Шугаипова из Салаватского района и Адиля Алибаева из Белорецкого района получили почетное третье место.