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В Уфе состоялся конкурс красоты «Хылыукай-2017»

19 марта 2017, 11:53
Гран-при получила уфимка Земфира Байдавлетова.

В Уфе состоялся конкурс красоты «Һылыуҡай-2017». Обладательницей гран-при стала Земфира Байдавлетова из Уфы. Девушка получила в подарок корону, украшенную жемчугом. Первое место завоевала Инза Идельбаева из Казани. На втором месте оказалось сразу две красавицы - Зилия Агишева из Оренбурга и Юлиана Амирзянова из Балтачевского района. Алина Гильметова из Нефтекамска, Диана Шугаипова из Салаватского района и Адиля Алибаева из Белорецкого района получили почетное третье место.

В финале было 16 девушек, им предстояла тяжелая борьба: конкурс, посвященный Году экологии, конкурс башкирского танца и современной хореографии, вокальные выступления в дуэтах с популярными исполнителями башкирской эстрады, опрос по билетам, дефиле в вечерних платьях.

Все финалистки получили ценные призы - путевки в Турцию, ювелирные украшения и меховые изделия.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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