В Башкирии прокуратура подала в суд из-за отказа совета снять главу района

Напомним, Узаманов в феврале прошлого года своим распоряжением отменил выговор Мустафину за то, что он скрыл часть доходов в своей декларации. Прокуратура в июле внесла представление о снятии с должности и Мустафина, и Узаманова. Однако депутатская комиссия в районе с выводами прокуратуры не согласлась.