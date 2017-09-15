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В Башкирии прокуратура подала в суд из-за отказа совета снять главу района

15 сентября 2017, 18:30
Прокуратура республики через суд потребовала признать решение депутатской комиссии Илишевского района незаконным. Депутаты не нашли нарушений в том, что председатель совета отменил выговор главе района, скрывшему часть своих доходов. Однако в надзорном ведомстве с этим несогласны.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе прокуратуры республики, иск в Илишевский районный суд подан 12 сентября. Также проверку в отношении главы администрации района Ильдара Мустафина и председателя райсовета Хамита Узаманова начала проводить администрация главы региона. Это, как подчеркнули в прокуратуре, является стандартной процедурой в таких ситуациях.

Напомним, Узаманов в феврале прошлого года своим распоряжением отменил выговор Мустафину за то, что он скрыл часть доходов в своей декларации. Прокуратура в июле внесла представление о снятии с должности и Мустафина, и Узаманова. Однако депутатская комиссия в районе с выводами прокуратуры не согласлась.

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