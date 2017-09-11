Этой осенью в России ожидается отставка около десятка глав регионов - СМИ

Posted 11 сентября 2017, 11:28
Published 11 сентября 2017, 11:28
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Выборы, которые состоялись 10 сентября, в Кремле посчитали поводом для смены сразу нескольких губернаторов, сообщает РБК. Дело в том, что на этих выборах победили все новые главы регионов. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстигнееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове, которые минувшей зимой и весной были назначены врио губернаторов в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Все эти люди, как показали предварительные итоги, победили в первом туре.
Собеседник РБК пояснил, что итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление. Кремль, до данным источников издания, планирует продолжить «омоложение и обновление губернаторского корпуса». Уже этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов. Кого именно собираются заменить, источник издания не уточняет.
При этом, как отмечают источники издания, Кремль не ставил регионам задачу нарастить явку.
- Этот подход, как считают в администрации президента, себя оправдал: показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы, - отмечает РБК.
Выборы 10 сентября не прошли совсем гладко. В Псковской области было возбуждено уголовное дело о попытке подкупа избирателей в преддверии дополнительных выборов депутата областного собрания и депутатов местной гордумы, а в Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района и его заместителя «за грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов. Всего МВД России возбудило девять уголовных дел в рамках предвыборного периода, заявил в воскресенье замглавы ведомства Александр Горовой (цитата по «Интерфаксу»).
Теперь фальсификация выборов в стране будет жестко пресекаться, отмечает источник издания.
Уже сегодня стало известно о том, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов губернатора области,передают РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Валерия Радаева.
По итогам выборов 10 сентября врио губернатора Радаев, представляющий "Единую Россию", победил, набрав 74,62% голосов.
- У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку, - сказал Радаев.
Ранее в понедельник председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщал, что в день голосования поступили 16 жалоб и обращений, все они касались 55 УИК - это около 2% участков на территории Саратовской области.