Этой осенью в России ожидается отставка около десятка глав регионов - СМИ

Выборы, которые состоялись 10 сентября, в Кремле посчитали поводом для смены сразу нескольких губернаторов, сообщает РБК. Дело в том, что на этих выборах победили все новые главы регионов. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстигнееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове, которые минувшей зимой и весной были назначены врио губернаторов в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Все эти люди, как показали предварительные итоги, победили в первом туре.