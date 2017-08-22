Глава Башкирии Рустэм Хамитов о должниках: Надо гнать таких руководителей

По словам Рустэма Хамитова, сегодня на 57 предприятиях в Башкирии по разным причинам не выплачивают заработную плату. Сложнее всего сотрудникам тех предприятий, которые или уже обанкротились или находятся в предбанкротном состоянии. Были названы четыре предприятия, на которых задолженность по зарплате превышает 25 млн рублей: ООО «Энерготехсервис» (Уфа), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», АО «Лизингстроймаш» (Уфа) и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания».