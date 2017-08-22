Глава Башкирии Рустэм Хамитов о должниках: Надо гнать таких руководителей

Вчера, 21 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл в Уфе рабочее совещание по вопросам задолженности по заработной плате, сообщает его пресс-служба.
По словам Рустэма Хамитова, сегодня на 57 предприятиях в Башкирии по разным причинам не выплачивают заработную плату. Сложнее всего сотрудникам тех предприятий, которые или уже обанкротились или находятся в предбанкротном состоянии. Были названы четыре предприятия, на которых задолженность по зарплате превышает 25 млн рублей: ООО «Энерготехсервис» (Уфа), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», АО «Лизингстроймаш» (Уфа) и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания».
– Я постоянно говорю о том, что такой задолженности быть не должно, - высказался Рустэм Хамитов. - Работодатель должен чувствовать ответственность, понимать и знать, что выплата заработной платы – его первоочередная обязанность.
Вопросами соблюдения законности в сфере оплаты труда занимается несколько ведомств: прокуратура, следственный комитет, другие контрольно-надзорные структуры. Также по этому поводу регулярно проходят заседания соответствующих комиссий.
- Бывает и так, что работодатели на эти комиссии не приходят – скрываются, бегают, - отметил глава региона. - И зарплату не платят, и отвечать не хотят. Значит, надо гнать таких руководителей, не стоит жалеть их. Они же людей не жалеют.