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В Уфе беременной женщине выплатили пособия после проверки прокуратуры

21 августа 2017, 10:53
Ей не выплачивались законные пособия по беременности и родам.

Прокуратура провела проверку по жалобе сотрудницы ООО «ПромРесурсы» о нарушении её трудовых прав, сообщается в пресс-службе ведомства. Установлено, что в декабре 2016 года женщина передала своему директору документы и заявление о предоставлении ей отпуска по беременности и родам. Согласно законодательству, работодатель в течение 10 календарных дней должен был назначить и выплатить ей соответствующие пособия. Однако этого не случилось.

В целях защиты прав женщины и её ребёнка, прокурор потребовал в суде от ООО «ПромРесурсы» выплатить пособия по в общей сумме более 69 тыс. рублей.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора.

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