mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии прокурор защитил детей 28 школ и детсадов от пожара

16 августа 2017, 13:49
Прокуратура потребовала найти деньги на решение проблемы.

Прокуратура Бакалинского района Башкирии обязала администрацию обеспечить пожарную безопасность в 28 образовательных учреждениях.

В соответствии с законодательством подразделения пожарной охраны должны автоматически оповещаться о возгорании в учебных заведениях. Между тем системы пожарной сигнализации в школах и детских садах не предусматривали такую функцию, сообщается на сайте ведомства.

Поэтому прокурор района обратился в суд и потребовал от администрации найти деньги для установки необходимого оборудования. В итоге его требования удовлетворены в полном объёме.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48