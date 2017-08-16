В Башкирии прокурор защитил детей 28 школ и детсадов от пожара

Прокуратура Бакалинского района Башкирии обязала администрацию обеспечить пожарную безопасность в 28 образовательных учреждениях.
В соответствии с законодательством подразделения пожарной охраны должны автоматически оповещаться о возгорании в учебных заведениях. Между тем системы пожарной сигнализации в школах и детских садах не предусматривали такую функцию, сообщается на сайте ведомства.
Поэтому прокурор района обратился в суд и потребовал от администрации найти деньги для установки необходимого оборудования. В итоге его требования удовлетворены в полном объёме.