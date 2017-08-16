Рустэм Хамитов поручил перевести на газ часть общественного транспорта

Вчера, 15 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Уфимский компрессорный завод, сообщили в пресс-службе главы региона.
Он осмотрел завод и пообщался со специалистами-конструкторами.
В завершение визита Рустэм Хамитов провёл рабочее совещание с участием заместителя Премьер-министра правительства РБ Фархада Самедова, председателя Госкомитета республики по транспорту Тимура Мухаметьянова, руководства ООО «УКЗ» и ООО «Газпром трансгаз Уфа». Он поручил правительству разработку комплексной программы по использованию газомоторного топлива на общественном транспорте региона с учётом опыта и возможностей завода.
Эта программа позволит республике принять участие в аналогичной федеральной программе, которая в настоящее время готовится минтрансом России, пояснили в пресс-службе главы региона.
Объем финансирования федеральной программы на 2015-2020 годы составляет 109,7 млн руб, в том числе на 2017 год – 23,6 млн, на 2018 – 21,2 млн, на 2019 – 16 млн, на 2020 – 17,4 млн руб.
В правительстве России давно говорят о переводе общественного транспорта на газ. Причины – экономия на обслуживании до 30% и уменьшение воздействия на окружающую среду. Хотя пока газ не пользуется особой популярностью среди водителей. По данным «Российской газеты», в 2015 году в стране газ занимал только 0,2 % в общем объеме топлива для машин.
В Башкирии в прошлом году было более 100 газозаправок. Их число планируется увеличивать, сообщил на транстпортном форуме в Уфе заместитель Управления дорожного хозяйства Башкирии Ринат Абдулмазитов.
- На сегодня (22 сентября 2016 года - прим.) у нас по пропану-бутану 96 заправок, по метану - 11, конечно, покрытие пока не полное, - сообщил он. - Такие заправки есть в Уфе, Салавате, Стерлитамаке. Мы планируем увеличивать покрытие. Мы только в прошлом году закупили 51 автобус на газомоторном топливе, 112 единиц коммунальной и дорожной техники.