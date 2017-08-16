Рустэм Хамитов поручил перевести на газ часть общественного транспорта

- На сегодня (22 сентября 2016 года - прим.) у нас по пропану-бутану 96 заправок, по метану - 11, конечно, покрытие пока не полное, - сообщил он. - Такие заправки есть в Уфе, Салавате, Стерлитамаке. Мы планируем увеличивать покрытие. Мы только в прошлом году закупили 51 автобус на газомоторном топливе, 112 единиц коммунальной и дорожной техники.