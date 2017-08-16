Рустэма Хамитова попросили не снижать тариф на гемодиализных больных

Также Юрий Кандалов попросил главу региона не снижать тариф на лечение гемодиализных больных. Он и так из года в год снижался. Если в 2016 году тариф на лечение по данной клинико-статистической группе составлял 27 тысяч рублей, то уже в 2017 году – около 20 тысяч. По данным активиста, в минздраве хотели в этом году понизить его еще на 5 тысяч рублей. Кроме того лекарственным обеспечением больных в Башкирии сейчас занимаются гемодиализные центры, и это очень удобно для больных. По словам Кандалова, чиновники задумались о возврате к системе ДЛО, когда «гемодиализники» сами ходили за рецептами, отстаивали очереди и не всегда могли получить вовремя нужные им лекарства.