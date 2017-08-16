Рустэма Хамитова попросили не снижать тариф на гемодиализных больных

Вчера, 15 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел прием граждан, сообщили в пресс-службе главы региона. В том числе он пообщался и с Юрием Кандаловым, защитником прав нефрологических пациентов, больных хронической почечной недостаточностью.
Вначале Юрий Кандалов поблагодарил главу региона за меры по поддержке трансплантологии в республике. Потом рассказал ему о проблемах гемодиализных больных.
Председатель «Нефро-лиги» не раз обращал внимание властей на то, что многие гемодиализные больные вынуждены добираться до больниц и обратно сами. Хотя они инвалиды, и после процедуры гемодиализа их состояние таково, что им нужен особый уход. Процедура гемодиализа изматывает силы пациента, она длится пять часов.
- Я предложил включить в тариф на лечение гемодиализных больных и расходы на транспорт, - пояснил Медиакорсети Юрий Кандалов. – 100-150 рублей. Этого бы хватило для гемодиализных центров. И это можно решить на региональном уровне.
Также в Башкирии не хватает нефрологов. По словам Юрия Кандалова, на 50 тысяч жителей должен быть один такой врач.
- В Башкирии нефрологов должно быть по нормам около 64, а амбулаторный прием ведут всего четверо, - сообщил Юрий Кандалов. - Болезни почек важно выявлять на ранней стадии, чтобы не доводить больных до гемодиализа. В республике нужно готовить таких узких специалистов.
Раннее выявление и профилактика хронической почечной недостаточности позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Одна процедура гемодиализа обходится сегодня в 6 тысяч рублей, одному больному необходимо делать 12-13 процедур в месяц. В республике, по последним данным, 1064 «гемодиализника». На лечение одного больного в год уходит 1,5 млн руб.
Рустэм Хамитов поддержал своего посетителя. Он поручил вице-премьеру Салавату Сагитову проанализировать вопросы организации перевозки больных и подготовки врачей-нефрологов.
Напомним, что президент России Владимир Путин на открытой линии 15 июня узнал об этих проблемах с транспортировкой и поручил правительству и губернаторам найти финансирование для транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью в больницы. О результатах выполнения поручения правительство и губернаторы должны доложить Путину до 1 ноября 2017 года.
Также Юрий Кандалов попросил главу региона не снижать тариф на лечение гемодиализных больных. Он и так из года в год снижался. Если в 2016 году тариф на лечение по данной клинико-статистической группе составлял 27 тысяч рублей, то уже в 2017 году – около 20 тысяч. По данным активиста, в минздраве хотели в этом году понизить его еще на 5 тысяч рублей. Кроме того лекарственным обеспечением больных в Башкирии сейчас занимаются гемодиализные центры, и это очень удобно для больных. По словам Кандалова, чиновники задумались о возврате к системе ДЛО, когда «гемодиализники» сами ходили за рецептами, отстаивали очереди и не всегда могли получить вовремя нужные им лекарства.
- Глава республики пообещал не делать этого, - рассказал Медиакорсети Юрий Кандалов. – Не снижать тариф и не ломать сложившуюся систему.