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Рустэм Хамитов озаботился вопросом создания в Уфе фонотеки

4 августа 2017, 15:19
Глава Башкирии дал поручение создать на базе Юношеской библиотеки в Уфе современную фонотеку, основой которой станут раритетные виниловые пластинки, собранные председателем столичного клуба филофонистов Радиславом Гараевым.

Он обратился с письмом к Рустэму Хамитову с просьбой возродить работу клуба, который сможет приобщить молодёжь к лучшим образцам исполнительского искусства.

Во время личной встречи Радислав Гараев рассказал главе Башкирии, что Уфимский клуб филофонистов был основан любителями-коллекционерами музыки в 1976 году. В нём были три секции: джазовой, популярной и классической музыки. В клубе состояли почти 100 человек, которые платили взносы, что давало им право приобретать раритетные виниловые пластинки.

Еженедельно на своей площадке в ДК РТИ клуб проводил лекции для всех желающих, способствуя популяризации классической и джазовой музыки. Но в 1994 году руководство Дворца культуры РТИ отменило бесплатную аренду, поэтому клубу пришлось освободить занимаемые площади и фактически прекратить активную деятельность.

– Спасибо, что написали письмо. Хорошо, что в Уфе есть такие люди, как Вы. Мы поддерживаем Вас как ценителя классической музыки, а главное – понимаем, что надо приобщать к ней как можно больше наших граждан, – отметил Рустэм Хамитов. – Ту работу, которую вы раньше проводили – лекторий, разъяснения, встречи с людьми, – нужно восстанавливать. Надо, чтобы у Вас были последователи, чтобы рядом с вами были неравнодушные люди.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
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