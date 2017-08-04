Рустэм Хамитов озаботился вопросом создания в Уфе фонотеки

– Спасибо, что написали письмо. Хорошо, что в Уфе есть такие люди, как Вы. Мы поддерживаем Вас как ценителя классической музыки, а главное – понимаем, что надо приобщать к ней как можно больше наших граждан, – отметил Рустэм Хамитов. – Ту работу, которую вы раньше проводили – лекторий, разъяснения, встречи с людьми, – нужно восстанавливать. Надо, чтобы у Вас были последователи, чтобы рядом с вами были неравнодушные люди.