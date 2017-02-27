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Сколько денег понадобится на перелеты руководства Башкирии на вертолете

27 февраля 2017, 16:24
Объявлен тендер на отбор авиакомпании.

Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству по итогам электронного аукциона 19 марта определится с компанией, которая займется перевозкой руководства республики на вертолете. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, контракт будет заключен до конца этого года или на 25 летных часов. Выполнять авиаперелеты предстоит над территорией Башкирии, начальной и конечной точкой маршрута станет город Уфа.

Воздушное судно должно иметь не менее 8 пассажирских мест, дальность полета должна составлять не менее 500 км, а крейсерская скорость не менее 200 км в час. В вертолёте должно быть навигационное оборудование для дневного пилотирования и радиовысотомер с сигнализатором опасной высоты.

Начальная цена тендера – 2,89 млн руб. Источник финансирования – бюджет Башкирии.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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