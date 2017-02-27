Сколько денег понадобится на перелеты руководства Башкирии на вертолете

Воздушное судно должно иметь не менее 8 пассажирских мест, дальность полета должна составлять не менее 500 км, а крейсерская скорость не менее 200 км в час. В вертолёте должно быть навигационное оборудование для дневного пилотирования и радиовысотомер с сигнализатором опасной высоты.