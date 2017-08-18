mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе будет закрыто движение по участку улицы Менделеева

18 августа 2017, 11:56
Ограничение движения связано с капитальным ремонтом дороги.

С восьми утра 19 августа до 20 августа включительно, будет закрыто движение транспорта по ул. Менделеева на участке от улицы Сочинской до улицы Большой Московской, сообщается в пресс-службе администрации. Это произойдёт в связи с капитальным ремонтом дороги.

Закрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы асфальт до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Материалы по теме
Закрыто движение на улице Губайдуллина в УфеВ Уфе закрыто движение транспорта по переулку РоссийскомуВ Уфе на участке Бессонова будет закрыто движение транспорта на три дня
#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48