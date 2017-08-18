В Уфе будет закрыто движение по участку улицы Менделеева

С восьми утра 19 августа до 20 августа включительно, будет закрыто движение транспорта по ул. Менделеева на участке от улицы Сочинской до улицы Большой Московской, сообщается в пресс-службе администрации. Это произойдёт в связи с капитальным ремонтом дороги.