В Уфе на участке Бессонова будет закрыто движение транспорта на три дня

В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна, будет закрыто движение транспорта по ул. Бессонова на участке от ул. Комсомольская до проспекта Октября в период с 08.00 часов 9 августа по 11 августа включительно, сообщается на сайте администрации.
Полное перекрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. В мэрии утверждают, что это позволит добиться высокого качества дорожного покрытия. Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, а также заранее выбирать альтернативные маршруты движения.