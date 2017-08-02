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В Уфе закрыто движение транспорта по переулку Российскому

2 августа 2017, 10:54
Изменено движение общественного транспорта.

В Уфе до 6 августа этого года закрыто движение транспорта по переулку Российскому на участке от проспекта Октября до улицы Российской, а также по одной полосе движения четной стороны проспекта Октября в районе ООТ «Театр кукол». Об этом сообщили в администрации Уфы. Такое решение принято в связи с необходимостью изменений в проектные решения по прокладке инженерных сетей.

Изменено движение общественного транспорта:

Троллейбусный маршрут №16 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол» на время проведения работ закрыт. Высвободившиеся троллейбусы будут направлены по маршруту №14 «Мкр. «Белореченский» – Бульвар Славы» по ул. Менделеева и ул. 50 лет СССР.

Со схемой движения автобусного маршрута №260 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ГО г.Уфа.

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