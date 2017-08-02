В Уфе закрыто движение транспорта по переулку Российскому

В Уфе до 6 августа этого года закрыто движение транспорта по переулку Российскому на участке от проспекта Октября до улицы Российской, а также по одной полосе движения четной стороны проспекта Октября в районе ООТ «Театр кукол». Об этом сообщили в администрации Уфы. Такое решение принято в связи с необходимостью изменений в проектные решения по прокладке инженерных сетей.