В Уфе закрыто движение транспорта по переулку Российскому

В Уфе до 6 августа этого года закрыто движение транспорта по переулку Российскому на участке от проспекта Октября до улицы Российской, а также по одной полосе движения четной стороны проспекта Октября в районе ООТ «Театр кукол». Об этом сообщили в администрации Уфы. Такое решение принято в связи с необходимостью изменений в проектные решения по прокладке инженерных сетей.
Изменено движение общественного транспорта:
Троллейбусный маршрут №16 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол» на время проведения работ закрыт. Высвободившиеся троллейбусы будут направлены по маршруту №14 «Мкр. «Белореченский» – Бульвар Славы» по ул. Менделеева и ул. 50 лет СССР.
Со схемой движения автобусного маршрута №260 «Мкр. «Белореченский» – Театр кукол» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ГО г.Уфа.