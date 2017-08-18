«Роснефть» vs «Система»: в деле появились новые доказательства

В очередной раз действия ответчиков в суде свелись к просьбе об отложении судебного заседания. На этот раз на месяц. Они аргументировали это тем, что им необходимо время для того, чтобы исследовать новые доказательства, представленные «Роснефтью». Также АФК объяснила необходимость перерыва возможностью «мирного урегулирования спора». На этот раз судья Ирина Нурисламова пошла им навстречу, заметив, правда, что для мирного урегулирования с мая (когда начался процесс – прим.ред.) было уже достаточно времени. Ответчикам дали время на ознакомление с документами - до 23 августа.