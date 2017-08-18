Башкирия в лидерах по проектам с вложениями средств бизнеса и граждан

- Всего в число финалистов вошли 11 проектов из Башкирии, что также является абсолютным рекордом конкурса, - говорится в сообщении. - Бюджет поданных на участие в конкурсе проектов из Башкирии превышает 276 млн рублей. Наибольшую финансовую активность демонстрируют бизнес и граждане республики – ими в реализацию проектов вложено более половины требуемых денег.