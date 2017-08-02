Не свершилось: ТОП-7 главных нереализованных проектов Уфы

Ответ на вопрос как избавить Уфу от пробок, власти ищут давно, и, к сожалению, пока безуспешно. Еще в середине нулевых годов город окончательно отказался от идеи строительства метро, исключив этот пункт из генплана. После этого то и дело появляются новые проекты, призванные облегчить движение на дорогах.
Скоростной трамвай
Весной 2013 года в Уфе был презентован, пожалуй, один из самых скандальных несостоявшихся проектов – скоростной трамвай. Проложить линию общей протяженностью 4,9 километра планировалось на ул. Блюхера. Наземная часть должна была составить 3,7 километра, а еще 1,1 км – эстакада. В конце трассы на ул. Чудинова трамвай должен был уходить в тоннель в 72 метра и выходить из него на ул. Трамвайную. Скорость такого трамвая – 30 километров в час. Ввести линию планировалось уже в 2015 году.
Однако проект так и не был реализован. Местные общественники отреагировали на него крайне негативно. Активистов в частности возмутила начавшаяся еще до реализации проекта вырубка леса в рекреационной зоне на Блюхера. И хотя в мэрии граждан убеждали, что это вырубка является санитарной, они обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство внесло протест, проект вернули на доработку, после чего о нем надолго забыли. В сентябре прошлого года о проекте заговорили вновь. В новой версии скоростную линию якобы планируется пустить по улицам Российской и Комсомольской, которые будут расширены с обеих сторон. Сообщалось, что профинансировать проект могут структуры Ростехнологий и Внешэкономбанка. Правда рассказывал об этом бывший вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов, который вчера был осужден за взятку.
Канатная дорога
В 2014 году пассажиров измученных уфимских ПАЗиков и маршруток решили поднять в воздух. Тогда мэрия заявила о планах по строительству в городе канатной дороги. МУП «Центр недвижимости Уфы» тогда даже опубликовал заявку на разработку проекта «канатки» стоимостью 15 миллионов рублей. Воздушную дорогу планировалось протянуть от проспекта Октября до улицы Жукова в микрорайоне Сипайлово. Всего по «канатке» должны были курсировать 80 восьмиместных кабинок.
О строительстве еще одной канатной дороги в прошлом году заявили несколько крупных застройщиков. Работы инвесторы обещали начать в конце 2017 – 2018 годах. «Канатка» должна пройти от Демы до Конгресс-холла. Это расстояние, если верить обещаниям, можно будет преодолеть за 13 минут.
Метробус
Потерпев неудачу с «канаткой» в 2014 году, городские власти вновь решили вернуться с небес на землю. В 2015 году они заявили, что планируют запустить в Уфе метробус. Это вид общественного транспорта на пневматическом колесном ходу, созданный путем объединения автобуса и метро. Его отличительная особенность в том, что он двигается по маршруту с четким интервалом, опоздания бывают только в случае форс-мажорных обстоятельств. Представители мэрии встречались с представителями турецкой компании Gursel (данный вид транспорта очень популярен в Стамбуле – прим.ред.), обсуждали возможность строительства метробуса в Уфе. Было подписано соглашение о намерениях, но ни во что конкретное это пока так и не вылилось.
Монорельс
В конце июня сообщалось, что уфимские власти в рамках делового визита в китайский город Чунцин обсуждали с иностранными коллегами возможность строительства в Уфе монорельса. Никаких подробностей о том, где и когда хотят его проложить не сообщалось. В целом о решении проблемы пробок на дорогах власти говорят очень давно. Изначально сообщалось, что эта проблема будет решена к 2015 году, зачем срок был отодвинут до 2020 года.
- Все проекты скоростного траснпорта в Уфе – это все равно что Остап Бендер решил сделать столицей Васюки, - считает председатель Союза автопредпринимателей Башкирии Олег Кулешов. – Наш город для этого не предназначен, здесь нет инфраструктуры. Максимально возможная скорость по городу - 60 километров в час. Во-вторых, материальная часть. Например, в Дубае на строительство ветки скоростного трамвая протяженностью два километра понадобилось более 200 миллионов долларов. Кроме-то, у нас очень узкие дороги, в Дубае скоростной трамвай идет по дороге шириной в 18 полос, у нас же если выделить линию, например, на проспекте Октября, пробок станет еще больше. Что касается канатной дороги, это вообще даже смешно обсуждать. Канатная дорога – это скорее аттракцион, а не транспорт. Единственным решением транспортной проблемы в Уфе я лично вижу строительство развязок и подземных и надземных пешеходных переходов.
Уфимский Арбат
О создании своего Арбата в Уфе говорят на протяжении последних несколько лет. И варианты по поводу того, на какой улице он должен быть, также выдвигались самые разные. Называлась улица Ленина, Социалистическая, М. Рыльского в Сипайлово В 2012 году опрос на сайте администрации города показал, что жители хотят, чтобы Арбат был на улице М. Карима. В мэрии также не исключали, что пешеходными будет не одна одна улица, а несколько. Но это возможно только при условии изменения всей транспортной системы города.
Крематорий
В 2015 году в Уфе развернулась дискуссия по поводу строительства в городе крематория. Профинансировать строительство готов был частный инвестор. Возвести объект планировалось около поселка Чернолесовский Уфимского района. О том, что он очень необходим городу заявлял мэр Уфы Ирек Ялалов. Однако против крематория начали активно выступать местные жители, ситуация обсуждалась на республиканском уровне. Окончательную точку в этом вопросе поставил арбитражный суд, в который обратилась прокуратура. По его решению мэрии пришлось отозвать разрешение на строительство.
Вахмянинская баня
В 2014 году один из частных инвесторов заявил, что планирует восстановить разрушенный памятник архитектуры в Уфе – Вахмянинскую баню на ул. Чернышевского. Частная фирма «Сигма» заключила инвестиционный договор с МУП «Центр недвижимости». Компания перечислила на счет муниципального застройщика 9 миллионов рублей. Был разработан проект, который прошел государственную экспертизу. Однако «Центр недвижимости» так и не начал работы. В итоге частная фирма расторгла договор с МУПом.
В мэрии ситуацию с Вахмянинской баней не комментируют.
Музей деревянного зодчества
В культурной сфере одним из самых громких проектов стал музей деревянного зодчества. О нем было заявлено в 2012 году в рамках подготовки к проведению в Уфе саммитов ШОС и БРИКС-2015. Площадь музея должна была составить 10 га. Он должен был быть разделен на два тематических района: «Старая Уфа» и «Международная деревня». В первой части должны были возвести 15-20 домов, представляющих собой памятники архитектуры Уфы. Часть и них планировалось восстановить из сохранившихся ветхих строений, который на тот момент были разобраны. Утраченные памятники планировалось воссоздать по фотографиям и чертежам. В «Международной деревне» должны располагаться образцы архитектуры Японии, Китая, Кореи, Норвегии, Дании, Германии и других стран мира. На территории этнопарка хотели построить гостинцу на 100 номеров. В 2015 году музей-заповедник «Древняя Уфа» объявил конкурс на разработку лучшей концепции музея зодчества.
- Для нас главное сейчас решение земельного вопроса, - пояснила Медиакорсети директор музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова.