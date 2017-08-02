Не свершилось: ТОП-7 главных нереализованных проектов Уфы

Однако проект так и не был реализован. Местные общественники отреагировали на него крайне негативно. Активистов в частности возмутила начавшаяся еще до реализации проекта вырубка леса в рекреационной зоне на Блюхера. И хотя в мэрии граждан убеждали, что это вырубка является санитарной, они обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство внесло протест, проект вернули на доработку, после чего о нем надолго забыли. В сентябре прошлого года о проекте заговорили вновь. В новой версии скоростную линию якобы планируется пустить по улицам Российской и Комсомольской, которые будут расширены с обеих сторон. Сообщалось, что профинансировать проект могут структуры Ростехнологий и Внешэкономбанка. Правда рассказывал об этом бывший вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов, который вчера был осужден за взятку.