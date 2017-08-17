В Башкирии отказались от идеи создания министерства семьи

- Мы сегодня точно определились, что министерство труда и социальной защиты населения будет заниматься вопросами семьи, - заявил глава региона в ходе рабочей встречи с министром труда и соцзащиты России Любовью Ельцовой. - Мы уже нашли понимание, как и когда это делать, какие дополнительные функции появятся у нашего министерства.