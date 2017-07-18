В Башкирии семьи студентов при рождении ребенка смогут получить 100 тысяч

На реализацию перечисленных мер поддержки дополнительно к предусмотренным в бюджете РБ (687,2 млн рублей) потребуется в 2017 году – 168,5 млн рублей (при условии введения с 1 сентября 2017 года), начиная с 2018 года - по 669,4 млн рублей ежегодно.