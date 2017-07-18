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В Башкирии семьи студентов при рождении ребенка смогут получить 100 тысяч

18 июля 2017, 16:03
На 100 тысяч рублей единовременной выплаты из республиканского бюджета смогут рассчитывать студенческие семьи в Башкирии при рождении ребенка. Семьям студентов и аспирантов среднего и высшего профобразования очной формы обучения, имеющим детей, увеличат размер специального социального пособия с 250 до 3000 рублей.

Также планируется повышение пособий в дифференцированном размере (от 3600 до 4500 руб) в зависимости от размера среднедушевого дохода многодетным семьям, имеющим трех и более детей.

Об этом сегодня на расширенном заседании координационного совета при правительстве РБ по государственной семейной политике, рассказал заместитель премьер–министра Салават Сагитов.

– Ожидаемое число дополнительных рождений от введения данных мер социальной поддержки в общей сложности составит: в 2017 году – 100 рождений, а в 2018 году и последующие годы – ежегодно по 200 рождений,

– уточнил вице-премьер.

Правительство также планирует повысить базовые размеры ежемесячного пособия на детей. Подготовлен проект закона, которым предусматривается увеличение с 1 сентября 2017 года на 58,4 % базовых размеров ежемесячных пособий на ребенка, предоставляемых малоимущим семьям с детьми.

– Повышение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка позволит увеличить эффективность социальной защиты малоимущих семей с детьми и вывести республику из тройки регионов Приволжского федерального округа с самым низким размером ежемесячного пособия на ребенка,- сказал Салават Сагитов

На реализацию перечисленных мер поддержки дополнительно к предусмотренным в бюджете РБ (687,2 млн рублей) потребуется в 2017 году – 168,5 млн рублей (при условии введения с 1 сентября 2017 года), начиная с 2018 года - по 669,4 млн рублей ежегодно.

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