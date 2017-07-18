В Башкирии семьи студентов при рождении ребенка смогут получить 100 тысяч

Также планируется повышение пособий в дифференцированном размере (от 3600 до 4500 руб) в зависимости от размера среднедушевого дохода многодетным семьям, имеющим трех и более детей.
Об этом сегодня на расширенном заседании координационного совета при правительстве РБ по государственной семейной политике, рассказал заместитель премьер–министра Салават Сагитов.
– Ожидаемое число дополнительных рождений от введения данных мер социальной поддержки в общей сложности составит: в 2017 году – 100 рождений, а в 2018 году и последующие годы – ежегодно по 200 рождений,
– уточнил вице-премьер.
Правительство также планирует повысить базовые размеры ежемесячного пособия на детей. Подготовлен проект закона, которым предусматривается увеличение с 1 сентября 2017 года на 58,4 % базовых размеров ежемесячных пособий на ребенка, предоставляемых малоимущим семьям с детьми.
– Повышение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка позволит увеличить эффективность социальной защиты малоимущих семей с детьми и вывести республику из тройки регионов Приволжского федерального округа с самым низким размером ежемесячного пособия на ребенка,- сказал Салават Сагитов
На реализацию перечисленных мер поддержки дополнительно к предусмотренным в бюджете РБ (687,2 млн рублей) потребуется в 2017 году – 168,5 млн рублей (при условии введения с 1 сентября 2017 года), начиная с 2018 года - по 669,4 млн рублей ежегодно.