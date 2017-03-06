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В Башкирии могут создать министерство по делам семьи

6 марта 2017, 23:03
Такую мысль озвучил Рустэм Хамитов на встрече с многодетными матерями

Глава Башкирии заявил, что в республике на сегодняшний день, к сожалению, семье власть как раз, может быть, и не оказывает большого внимания. Об этом он сказал сегодня, 6 марта на встрече с многодетными матерями.

- В то же время у нас присутствуют и радикальные предложения – создать Министерство семьи или специальное государственное учреждение, которое занималось бы проблемой семейных отношений.Я не отвергаю эту мысль, и в то же время нам нужно её обсудить, подискутировать на эту тему, - отметил Хамитов.

Подобное ведомство могло бы рассматривать вопросы оказания помощи тем, кому «тяжело, трудно» и «специальные вопросы, связанные с неблагополучием», подчеркнул глава региона

- Нужно понимать, что действительно на данный момент времени по-настоящему работать с семьёй, сложностями, которые возникают в семьях, мы не умеем. Мы работаем плохо. Зачастую у нас всё забюрократизировано. Слишком формально подходят наши власти на всех уровнях к рассмотрению этой темы. Зачастую наши власть имущие структуры просто-напросто пытаются отстраниться от этих проблем. Но подумать об этом надо, - сказал Хамитов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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