В Башкирии могут создать министерство по делам семьи

- Нужно понимать, что действительно на данный момент времени по-настоящему работать с семьёй, сложностями, которые возникают в семьях, мы не умеем. Мы работаем плохо. Зачастую у нас всё забюрократизировано. Слишком формально подходят наши власти на всех уровнях к рассмотрению этой темы. Зачастую наши власть имущие структуры просто-напросто пытаются отстраниться от этих проблем. Но подумать об этом надо, - сказал Хамитов.