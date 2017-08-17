«Салават» проиграл «Нефтехимику» по буллитам

В начале матча “Нефтехимик” больше владел шайбой. В итоге гости нашли свой шанс у ворот после суматохи на пятачке - счет открыл Чед Рау. Тем не менее, спустя некоторое время уфимцы усилились, но все же не сумели забить до конца периода. Только За 39 секунд до первой сирены отличился Игорь Макаров.