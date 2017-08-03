ХК «Салават Юлаев» проведет традиционный «День болельщика»

Гости смогут попробовать свои силы на бросковой хоккейной зоне, сфотографироваться и пообщаться с девушками из группы поддержки, посмотреть роллер-шоу от Федерации роллер спорта РБ, пройти развлекательный квест с друзьями, посетить спортивные, танцевальные, творческие мастер-классы с розыгрышем призов и, конечно же, получить автографы от любимых хоккеистов.