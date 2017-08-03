ХК «Салават Юлаев» проведет традиционный «День болельщика»

Праздник для всех болельщиков начнется в 14:00 на площадке перед Уфа-Ареной со стороны улицы Цюрупы, а затем переместится в фойе дворца, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
Гости смогут попробовать свои силы на бросковой хоккейной зоне, сфотографироваться и пообщаться с девушками из группы поддержки, посмотреть роллер-шоу от Федерации роллер спорта РБ, пройти развлекательный квест с друзьями, посетить спортивные, танцевальные, творческие мастер-классы с розыгрышем призов и, конечно же, получить автографы от любимых хоккеистов.
Торжественная часть мероприятия состоится на льду внутри арены. Гостей ожидает красочная шоу-программа, знакомство с новичками «Салават Юлаева» и традиционное общение в формате сессии «вопрос-ответ» с тренерским штабом и всей командой. Вход бесплатный после регистрации на сайте. Бесплатные билеты на сайте.