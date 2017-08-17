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Дмитрий Дюжев появится на кинофестивале «Серебряный Акбузат» в Уфе

17 августа 2017, 14:56
Известный актёр станет гостем фестиваля в Уфе.

Кинофестиваль «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического направления. В конкурсную программу фестиваля принимаются игровые полнометражные, игровые короткометражные и документальные фильмы, законченные производством не ранее 1 января 2015 года. Заявки принимаются до 1 сентября 2017 года.

Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие пройдёт с 12 по 14 октября в Уфе, и на нём выступит известный русский актёр Дмитрий Дюжев с моноспектаклем А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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