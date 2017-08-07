В Уфе пройдет очередной «Марафон классической музыки»

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что жителей и гостей башкирской столицы ждет фееричное представление сводного оркестра. В него войдут музыканты трех коллективов: Духового оркестра уфимского городского дворца культуры, Екатеринбургского оркестра «Уралбэнд» и «Концертно-духового оркестра» из г. Чебоксары, исполнят известные произведения великих композиторов. Начало мероприятия в 19.00 часов. Место проведения - парк им. Ленина.