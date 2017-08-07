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В Уфе пройдет очередной «Марафон классической музыки»

7 августа 2017, 12:43
22 сентября в Уфе состоится ставший уже традиционным «Марафон классической музыки».

В этом году он стартует 16 августа в г.Октябрьский. Затем эстафету классической музыки подхватят Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай и Салават.

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что жителей и гостей башкирской столицы ждет фееричное представление сводного оркестра. В него войдут музыканты трех коллективов: Духового оркестра уфимского городского дворца культуры, Екатеринбургского оркестра «Уралбэнд» и «Концертно-духового оркестра» из г. Чебоксары, исполнят известные произведения великих композиторов. Начало мероприятия в 19.00 часов. Место проведения - парк им. Ленина.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Культура
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