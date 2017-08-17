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В Уфе пройдет фестиваль-выставка «Башкирские полки в войне 1812 года»

17 августа 2017, 10:01
Мероприятие посвящено 205-летию победы России в Отечественной войне.

19 августа 2017 года в Уфе пройдет фестиваль «Башкирские полки в Отечественной войне 1812 года». В рамках мероприятия гостей и жителей столицы ожидает открытие выставки. На ней будут представлены картины известных художников, документы с Национального архива РБ, военно-исторические костюмы башкирских полков и атрибуты воинского снаряжения.

Кроме того, гостей фестиваля ожидают выступления Уфимского пехотного полка, мастер-классы по башкирским народным танцам. Любители рукоделия смогут изготовить курай и тряпичные куклы. Для детей будут работать площадки башкирских народных игр и детского художественного творчества.

Вход бесплатный. Начало мероприятия в 11:00 часов.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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