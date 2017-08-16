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В Уфе ремонтируют тротуары и обустраивают технические полосы

16 августа 2017, 09:49
Об этом сообщает мэрия города.

Техническая полоса – это составная часть проезжей части, которая находится выше отметки дорожного полотна. Она предназначена для будущего обустройства ограждений и опор наружного освещения. Немаловажная функция техполосы - предотвращение выноса земли с газонов на поверхность дороги. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил везде, где это целесообразно, делать технические полосы шириной не менее 1 метра.

Также особое внимание, управление по строительству и ремонту дорог, уделяет ремонту тротуаров. Так пешеходные дорожки запланировано отремонтировать на улице Сельской Богородской, Менделеева, Ферина, Интернациональной и других участках.

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