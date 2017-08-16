В Уфе ремонтируют тротуары и обустраивают технические полосы

Техническая полоса – это составная часть проезжей части, которая находится выше отметки дорожного полотна. Она предназначена для будущего обустройства ограждений и опор наружного освещения. Немаловажная функция техполосы - предотвращение выноса земли с газонов на поверхность дороги. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил везде, где это целесообразно, делать технические полосы шириной не менее 1 метра.