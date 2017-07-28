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В Кировском районе Уфы на ремонт дворов потратят 25 млн рублей

28 июля 2017, 17:08
Всего планируется отремонтировать 17 дворов.

В Уфе в этом году планируется отремонтировать 17 дворов Кировского района. На эти цели будет выделено 25 млн руб. Работы по благоустройству стартовали 28 июля. Планируется заасфальтировать проезды, установить современные детские площадки и многофункциональные спортивные площадки.

Ремонт дворов будет осуществляться по следующим адресам:

ул. Мубарякова, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 2/1, 2/5,

ул. Кирова, 31,

ул. Цюрупы, 83, 85, ул. Авроры, 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5

Средства будут выделены в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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