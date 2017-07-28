В Кировском районе Уфы на ремонт дворов потратят 25 млн рублей

В Уфе в этом году планируется отремонтировать 17 дворов Кировского района. На эти цели будет выделено 25 млн руб. Работы по благоустройству стартовали 28 июля. Планируется заасфальтировать проезды, установить современные детские площадки и многофункциональные спортивные площадки.