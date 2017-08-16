Рустэм Хамитов поручил правительству поддержать уфимский танцевальный клуб

Танцевальная студия, руководителем которого он является, арендует несколько помещений в Уфе, но их, по его словам, недостаточно для полного развития при том, что коллектив участвует в различных танцевальных конкурсах и фестивалях региона и страны.