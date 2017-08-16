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Рустэм Хамитов поручил правительству поддержать уфимский танцевальный клуб

16 августа 2017, 10:49
Танцевальная студия, руководителем которого он является, арендует несколько помещений в Уфе, но их, по его словам, недостаточно для полного развития при том, что коллектив участвует в различных танцевальных конкурсах и фестивалях региона и страны.

На встрече присутствовал также и руководитель некоммерческой организации «Ассоциация лидеров танцевального искусства» Артём Боев.

Танцевальная студия, руководителем которого он является, арендует несколько помещений в Уфе, но их, по его словам, недостаточно для полного развития при том, что коллектив участвует в различных танцевальных конкурсах и фестивалях региона и страны.

Хамитов, как сообщают в пресс-службе правительства, проект поддержал.

- Это ваш бизнес, одновременно и общественная нагрузка,– сказал Рустэм Хамитов. По его словам, новые творческие проекты часто сталкиваются с отсутствием подходящих помещений. Выживают не все. Будем действовать, смотреть по вариантам размещения, – подытожил руководитель региона, дав соответствующее поручение Правительству республики.

Напомним, ранее Хамитов дал поручение создать на базе Юношеской библиотеки в Уфе современную фонотеку, основой которой станут раритетные виниловые пластинки, собранные председателем столичного клуба филофонистов Радиславом Гараевым.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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