На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею

С жалобой в администрацию города обратилась жительница дома на ул. Набережная реки Уфы, 45. Как следует из письма, работы по укладке кабеля проводились в прошлом году, не были завершены своевременно, а обратная засыпка выездных путей "проведена с грубейшими нарушениями технологического процесса и существующих норм".