mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею

17 апреля 2017, 16:16
После проведения работ по укладке кабеля на улице Набережная реки Уфы местные жители остались фактически без дороги. Траншея не была засыпана должным образом, и теперь здесь нельзя ни пройти, ни проехать.

С жалобой в администрацию города обратилась жительница дома на ул. Набережная реки Уфы, 45. Как следует из письма, работы по укладке кабеля проводились в прошлом году, не были завершены своевременно, а обратная засыпка выездных путей "проведена с грубейшими нарушениями технологического процесса и существующих норм".

- На данный момент всю дорогу размыло, - пишет уфимка. - Проезд к жилому комплексу со стороны набережной практически не возможен. Существует реальная опасность возникновения несчастных случаев,(люди могут провалиться в траншею с кабелем).

Материалы по теме
В Уфе две зоны отдыха в Сипайлово реконструируют в рамках федерального проектаВ Уфе в Сипайлово мусорные баки установили слишком близко к домуВ Уфе из-за неубранного снега затопило жилой дом и надворные постройки
#Новости#Уфа#ЖКХ Уфы#Фотофакт#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48