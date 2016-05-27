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Гонки на набережной закончились для уфимца смертельной аварией

27 мая 2016, 11:07
На набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло смертельное ДТП.

Авария произошла глубокой ночью на берегу реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. 20-летний водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб водитель, двое его пассажиров с серьёзными травмами доставлены в больницу.

- Водитель управлял автомашиной, будучи лишённым права управления транспортными средствами на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения в июне прошлого года, - сообщили в госавтоинспекции Уфы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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