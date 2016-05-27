Гонки на набережной закончились для уфимца смертельной аварией

Авария произошла глубокой ночью на берегу реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. 20-летний водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб водитель, двое его пассажиров с серьёзными травмами доставлены в больницу.