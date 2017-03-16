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Председатель горсовета Уфы забыл, что журналистов не пускают на заседания комиссий

16 марта 2017, 15:23
Валерий Трофимов рассказал своим коллегам в Госсобрании, что горсовет взял курс на открытость.

Сегодня во время встречи депутатов Госсобрания и городских советов Уфы и Октябрьского руководитель законодательного органа столицы Башкирии Валерий Трофимов проявил некоторую забывчивость. Он заявил, что новым составом депутатского корпуса Уфы взят курс на открытость и сказал при этом следующее:

- Журналисты принимают участие в работе заседаний уфимского совета и его постоянных комиссий.

Председатель горсовета видимо забыл, что представители СМИ жаловались ему, что заседания комиссий законодательного органа Уфы закрыты для прессы и все вопросы обсуждаются без участия журналистов. На своей недавней пресс-конференции Трофимов обещал рассмотреть этот вопрос только в мае текущего года. Получается, что он ввел своих коллег в заблуждение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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