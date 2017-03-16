Председатель горсовета Уфы забыл, что журналистов не пускают на заседания комиссий

Сегодня во время встречи депутатов Госсобрания и городских советов Уфы и Октябрьского руководитель законодательного органа столицы Башкирии Валерий Трофимов проявил некоторую забывчивость. Он заявил, что новым составом депутатского корпуса Уфы взят курс на открытость и сказал при этом следующее:
- Журналисты принимают участие в работе заседаний уфимского совета и его постоянных комиссий.
Председатель горсовета видимо забыл, что представители СМИ жаловались ему, что заседания комиссий законодательного органа Уфы закрыты для прессы и все вопросы обсуждаются без участия журналистов. На своей недавней пресс-конференции Трофимов обещал рассмотреть этот вопрос только в мае текущего года. Получается, что он ввел своих коллег в заблуждение.