Председатель горсовета Уфы забыл, что журналистов не пускают на заседания комиссий

Председатель горсовета видимо забыл, что представители СМИ жаловались ему, что заседания комиссий законодательного органа Уфы закрыты для прессы и все вопросы обсуждаются без участия журналистов. На своей недавней пресс-конференции Трофимов обещал рассмотреть этот вопрос только в мае текущего года. Получается, что он ввел своих коллег в заблуждение.