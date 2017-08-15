Глава ТПП РФ Сергей Катырин: Туристов-иностранцев в этом году будет больше

- Когда мы говорим об иностранцах, мы должны отдавать себе отчет в том, что речь идет в первую очередь о привлекательности или непривлекательности страны, а не отдельного региона. Образ России, насколько я могу судить по высказываниям иностранцев в личном общении, состоит для них во многом из стереотипов и мифов: страна холода с великим балетом, отчаянных, дерзких, прямых людей с душой на распашку, страна, где любят крепкий алкоголь и баню, страна Путина. В принципе, это тот же самый лубочный по сути шаблон представлений, что и у нас, например, о Франции - стране мушкетеров, вина, сыра, Эйфелевой башни и новом президенте, женатом на женщине старше себя. Другое дело, что подобные мифологизированные представления дают нам большое поле возможностей удивить иностранцев, дать им тот опыт, которые они не ожидают в хорошем смысле. Башкортостан потенциально привлекателен для иностранных граждан, на мой взгляд, вкуснейшей башкирской национальной кухней, народными и городскими традициями гостеприимства, внешне яркой и по содержанию самобытной национальной культурой, коллекциями музеев и заповедниками, расположенными на территории нашей республики. Кроме того, общение с жителями Уфы и районов - тоже способно внести свою положительную лепту в собирательный образ страны. Ведь общение с нашими людьми означает для иностранца застолье до утра, церемонии чаепития, авторские экскурсии, искреннее радушие и тепло. Из минусов могу отметить отсутствие достаточного количества обменных пунктов валют, малое знание иностранных языков среди населения, в том числе таксистами, официантами и т. д, недостаточно развитая инфраструктура, связанная с сервисом для путешествий - наличия в свободном доступе карт, обзорных информационных буклетов, сайтов на английском языке и других вещей, способных облегчить иностранцу познание региона. Однако, на эти минусы я смотрю со сдержанным оптимизмом - если будет спрос, будет и предложение.