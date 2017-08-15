Глава ТПП РФ Сергей Катырин: Туристов-иностранцев в этом году будет больше

Середина лета - самое время для обзора туристических возможностей региона и страны в целом. Телеканал РБК в программе «Бизнес-вектор» рассказал о ситуации во въездном туризме.
Рынок въездного туризма в России пока не очень развит, сделали вывод журналисты телеканала. Так из 4,5 тысяч туроператоров в России работают с иностранцами лишь около 3-х процентов компаний: около 20 крупных и до сотни мелких – в регионах и больших городах страны. В Башкирии специализированных фирм, которые работают только для привлечения иностранных туристов в регион - нет. По данным руководителя Центра туризма РБ Натальи Никольской, в Башкирии порядка десяти туроператов занимаются въездным туризмом, для иностранцев они включают в обычный перечень услуг услуги переводчика.
Но даже при таких условиях все больше иностранных туристов приезжает в Россию, их число стабильно растет последние три года. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вся туриндустрия пополнила экономику России в 2016 году более чем на трилллион рублей.
Больше всего в России туристов приезжает из Китая. В 2016 году их было - 890 тысяч человек, прогноз на 2017 год – более миллиона.
Поток туристов растет благодаря ряду новаций в законодательстве. Так, например, несколько лет назад Российский Союз Туриндустрии и Торгово-промышленная палата России добились поправок в закон о въезде для пассажиров круизных судов. Теперь туристы с паромов и лайнеров могут сойти на российский берег без виз на 72 часа.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин считает, что рост числа туристов, въезжающих в страну, будет продолжаться:
- То, что мы сделали такой безвизовый режим для круизных лайнеров - увеличило поток туристический сразу на полмиллиона человек. Но это было в прошлом сезоне. Я думаю, что в этом сезоне будут гораздо большие цифры
С 1 августа года в экспериментальном режиме запущена новая технология: электронные визы. Иностранцы смогут подавать документы через интернет, и получать электронное разрешение на въезд - без какой-либо отметки в паспорте. Тестировать технологию будут около года во Владивостоке. В зависимости от результата такую технологию могут перенести на всю Россию.
Конечно, одного лишь упрощения визового режима для развития въездного туризма мало. Бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, считает, что у России – огромный нереализованный потенциал для привлечения активных путешественников. Она возглавляла правительство своей страны 10 лет и смогла за это время увеличить приток туристов почти на треть.
- России совершенно необходимо развивать туризм в регионах, - говорит Хелен Кларк. - У вас потрясающе красивая страна. Надо стимулировать развитие мелких гостиниц, ферм, где можно остановиться. В России огромные возможности для организации активного отдыха – горные походы, рафтинг, и многое другое, что обязательно заинтересует молодых путешественников, ну знаете, которые на несколько десятилетий моложе нас с мужем.
Именно такой тип туризма оставляет больше всего денег в местной экономике – в этом уверены и российские туристические компании. Иностранцам нравится возможность увидеть не только Москву и Санкт-Петербург. А что же происходит в Башкирии? Свое мнение о ситуации во въездном туризме в республике высказала руководитель аналитического департамента Конгресс-бюро Башкортостана Екатерина Телина:
- Когда мы говорим об иностранцах, мы должны отдавать себе отчет в том, что речь идет в первую очередь о привлекательности или непривлекательности страны, а не отдельного региона. Образ России, насколько я могу судить по высказываниям иностранцев в личном общении, состоит для них во многом из стереотипов и мифов: страна холода с великим балетом, отчаянных, дерзких, прямых людей с душой на распашку, страна, где любят крепкий алкоголь и баню, страна Путина. В принципе, это тот же самый лубочный по сути шаблон представлений, что и у нас, например, о Франции - стране мушкетеров, вина, сыра, Эйфелевой башни и новом президенте, женатом на женщине старше себя. Другое дело, что подобные мифологизированные представления дают нам большое поле возможностей удивить иностранцев, дать им тот опыт, которые они не ожидают в хорошем смысле. Башкортостан потенциально привлекателен для иностранных граждан, на мой взгляд, вкуснейшей башкирской национальной кухней, народными и городскими традициями гостеприимства, внешне яркой и по содержанию самобытной национальной культурой, коллекциями музеев и заповедниками, расположенными на территории нашей республики. Кроме того, общение с жителями Уфы и районов - тоже способно внести свою положительную лепту в собирательный образ страны. Ведь общение с нашими людьми означает для иностранца застолье до утра, церемонии чаепития, авторские экскурсии, искреннее радушие и тепло. Из минусов могу отметить отсутствие достаточного количества обменных пунктов валют, малое знание иностранных языков среди населения, в том числе таксистами, официантами и т. д, недостаточно развитая инфраструктура, связанная с сервисом для путешествий - наличия в свободном доступе карт, обзорных информационных буклетов, сайтов на английском языке и других вещей, способных облегчить иностранцу познание региона. Однако, на эти минусы я смотрю со сдержанным оптимизмом - если будет спрос, будет и предложение.
Еще один способ привлечения путешественников и увеличения выручки – система «такс фри», то есть возврат налога на добавленную стоимость при выезде из страны. Этот метод в пилотном режиме испытают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин уверен, что и этот способ увеличит приток иностранных туристов:
- Сейчас у нас таком в пилотном режиме несколько регионов будут работать. Но если это получит более широкое распространение - я думаю, что мы и товарооборот здесь можем серьезно нарастить за счет приезжающих туристов.