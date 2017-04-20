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Сергей Катырин поддержал разработку механизма защиты потребителей

20 апреля 2017, 20:02
Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин откликнулся на заявление президента России Владимира Путина о разработке госмеханизма по защите прав потребителей.

Сергей Катырин уверен, что государственная политика поможет гражданам России получать более качественные товары и услуги. Все мы – потребители, напоминает Катырин. С активизацией бизнеса рынок товаров и услуг в стране вырос в несколько раз, и создание эффективной системы, защищающей от некачественной продукции, стало как никогда важным. Обеспечить это могут прозрачность экономики и честная конкуренция. Качество товаров и услуг, помимо всего прочего, должен отслеживать контролирующий регулятор, пишет издание “Новые известия”.

Сегодня в системе ТПП РФ функционирует Комитет по развитию потребительского рынка, пояснил Катырин. Он защищает потребителей и помогает порядочному российскому бизнесу, который по-настоящему стремится отвечать потребностям людей. При ТПП создано АНО «Союзэкспертиза», в задачи которого входят независимая экспертиза товаров и услуг, а также охрана интересов и производителей, и потребителей качественных продуктов и услуг.

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