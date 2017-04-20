Сергей Катырин поддержал разработку механизма защиты потребителей

Сергей Катырин уверен, что государственная политика поможет гражданам России получать более качественные товары и услуги. Все мы – потребители, напоминает Катырин. С активизацией бизнеса рынок товаров и услуг в стране вырос в несколько раз, и создание эффективной системы, защищающей от некачественной продукции, стало как никогда важным. Обеспечить это могут прозрачность экономики и честная конкуренция. Качество товаров и услуг, помимо всего прочего, должен отслеживать контролирующий регулятор, пишет издание “Новые известия”.