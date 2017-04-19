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Сергей Катырин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

19 апреля 2017, 14:50
В Москве в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) прошла презентация Хабаровского края.

Занимающий должность президента ТПП Сергей Катырин высоко оценил потенциал Дальнего Востока в сфере туризма и подчеркнул, что регион может стать центром для путешественников.

На встрече присутствовали члены ТПП, партнеры из зарубежных стран, а также чиновники разных уровней, сообщает Vostokmedia.com. В ходе своего выступления Сергей Катырин заявил, что Дальний Восток представляет большой интерес для инвесторов, потому что имеет большой потенциал в туристической области. Природа края и развитие инфраструктуры могут превратить регион в туристический центр РФ.

Президент ТПП Сергей Катырин добавил, что после таких презентаций к регионам пробуждается интерес со стороны инвесторов.

По словам участников мероприятия, Хабаровский край - это удобная площадка для взаимодействия инвесторов. Регион может похвастаться двумя Территориями опережающего развития (ТОР). В планах властей создание еще одной ТОР.

Хабаровский край собрал больше всего инвестиций, заявленных в режиме «свободного порта» - 12 заявок на 80 миллиардов рублей. Обсуждается введение такого режима в Хабаровске и Советской Гавани.

#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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