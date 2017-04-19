Сергей Катырин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

На встрече присутствовали члены ТПП, партнеры из зарубежных стран, а также чиновники разных уровней, сообщает Vostokmedia.com. В ходе своего выступления Сергей Катырин заявил, что Дальний Восток представляет большой интерес для инвесторов, потому что имеет большой потенциал в туристической области. Природа края и развитие инфраструктуры могут превратить регион в туристический центр РФ.