В администрации Уфы решается вопрос об отклонении проекта «Муслим-сити»

- Это постановление было подготовлено с учетом отрицательного результата прошедших публичных слушаний, - сообщил сегодня журналистам первый замглавы администрации Уфы Александр Филиппов на пресс-завтраке газеты "КоммерсантЪ". – Сейчас оно находится на подписи у главы. Конечно, будет учтено и мнение митрополита (Никона, направившего письмо на имя главы администрации Уфы – прим.ред.) Пока не будет согласия граждан, ни о каких дальнейших правах (застройщика – прим.ред.) не может идти и речи.