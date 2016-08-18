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В администрации Уфы решается вопрос об отклонении проекта «Муслим-сити»

18 августа 2016, 13:59
Документ сейчас отправлен на подпись сити-менеджеру Иреку Ялалову.

Администрация Уфы подготовила постановление об отказе от проекта планировки квартала «Муслим-сити». Документ сейчас отправлен на подпись градоначальнику Иреку Ялалову

- Это постановление было подготовлено с учетом отрицательного результата прошедших публичных слушаний, - сообщил сегодня журналистам первый замглавы администрации Уфы Александр Филиппов на пресс-завтраке газеты "КоммерсантЪ". – Сейчас оно находится на подписи у главы. Конечно, будет учтено и мнение митрополита (Никона, направившего письмо на имя главы администрации Уфы – прим.ред.) Пока не будет согласия граждан, ни о каких дальнейших правах (застройщика – прим.ред.) не может идти и речи.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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