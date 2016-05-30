В Уфе на слушаниях по проекту "Муслим-сити" разгорелись жаркие споры

Зал заседаний администрации Кировского района Уфы сегодня был полон. Зарегистрировали впрочем не всех, а лишь тех, кто прописан в Уфе. По протоколу в публичных слушаниях приняли участие 39 человек, из них одиннадцать записались на выступление. В зале чувствовалось напряжение. Казалось, что возмущение у многих рвется наружу.
- На выступление предоставляется не более трех минут, на вопросы с места ответы даваться не будут, а выступления соответственно не будут заноситься в протокол публичных слушаний, - отрезал в самом начале председатель комиссии по публичным слушаниям, депутат горсовета Владимир Рыбинский.
К мечети - жилой комплекс, гостиница и паркинг
Проект представил представитель МУП "Архитектурное планировочное бюро" Иван Ладыгин. Он сообщил, что заказчиком стала компания "Алтын курай" (ее учредителем, по данным СПАРК, является Аюп Бибарсов). В квартале проспекта Салавата Юлаева, Мингажева, Бехтерева и Коммунистической планируется застроить 20 га земли. На северо-западе этого участка уже стоит Соборная мечеть. На остальной территории - частные дома, а также православный Покровский храм. По проекту в северной части запланировано строительство заведения общепита, а также высотных зданий - жилого комплекса и гостиницы на 500 человек. В каждом из них них может быть от трех до 15 этажей. На первых этажах будут расположены аптеки, магазины и филиалы банков.
- Запланирован перенос зданий на ул. Коммунистической, автозаправки на проспекте Салавата Юлаева, при этом объекты культурного наследия сохранятся, - пояснил архитектор. - Перед храмом будет построена пешеходная площадь, мечеть и церковь будут соединены лестницей с фонтанами.
Мечеть большая, храм маленький
После этого начались выступления участников. Все они условно поделились на два лагеря. Против строящейся Соборной мечети не возражал никто. А вот высотные здания возмущали многих. Представителей православия очень задел расклад, при котором храм полностью закрывается объектами "Муслим-сити". С первого выступления посыпались реплики об отсутствии взаимоуважения религий. Возмущались и архзащитники: православный храм для них ценен как объект культурного наследия. Один за другим люди выступали категорически против
- Ни в одном городе такого не было, чтобы храм зажимался такими высотками, - заявил лидер уфимской "Архзащиты" Владимир Захаров, - Давайте не принимать конформистское решение.
- Соборная мечеть очень красивая, но почему из-за одного объекта культурного наследия другой становится закрытым? - задалась вопросом в своем выступлении уфимка Юлия Глухова. - Мечеть ведь видно отовсюду, а церковь видно не будет.
Дома перенести не получится
Не просто все оказалось и с расселением домов. Как заявил представитель уфимского научного центра охраны памятников культуры Павел Егоров, перенести получится лишь часть из них.
- Часть домов наполовину кирпичная, их перенести не получится, это можно сделать только с деревянными постройками, - пояснил он. - А что касается высотности, то 15-ти этажные здания закроют не только храм, но и мечеть. Так что страдают обе религии.
Высотки нужны, чтобы финансово поддержать мусульман
Выступления недовольных жителей время от времени прерывали представители мусульманства и фирмы-заказчика.Первым успокоить собравшихся взялся замглавы ДУМ РБ Айнур Арсланов. Аргумент он нашел серьезный: "Муслим-сити" Уфе нужен, чтобы мусульмане из Башкирии не уезжали в "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация - прим.).
- Дело в том, что эти здания принесут нам доход для содержания мечети, а также для работы с молодежью, мы хотим финансово подкрепить традиционный ислам, - честно признался он.
- Мы с 2007 года занимаемся этим проектом, встречались с представителями всех конфессий, и все они одобрили наше предложение, - осадил недовольных зампредседатель ДУМ РБ и соучредитель компании "Алтын курай" Аюп Бибарсов. - Сам митрополит Никон предложил нам, чтобы на этой территории был храм.
Десятина каждой религии
- Да о чем вы вообще говорите, - сказал позже в своем выступлении житель дома на ул. Коммунистической, 150а Валерий Миронов, делая отсыл к выступлению Бибарсова. - Это вообще Рахимов (Муртаза Рахимов - первый президент Башкирии - прим.ред.) начал. Какая тогда была политика, ему было далеко наплевать на церковь. Если хотите такую мечеть, то тогда давайте на месте Монумента Дружбы такую же церковь! Тем более, что изначально она там была.
В зале раздались продолжительные аплодисменты.
Публичные слушания длились полтора часа. Основную часть этого времени православные прямо говорили или намекали на оскорбление религиозных чувств. А мусульмане уверяли, что проект абсолютно толерантный и не призван никого оскорбить. Суть же стала ясна в беседе журналистов с гендиректором "Алтын курая".
По словам Ишеева, проекту оказывал поддержку благотворительный фонд "Урал", но теперь ищут нового инвестора. Проектом заинтересовалась одна французская компания.
- От реализации проекта каждая религиозная конфессия получит свою "десятину", - пояснил Ильдар Ишеев. - Мы планируем сделать "Муслим сити" центром развития, укрепления мусульманства, но и всем религиям мы будем оказывать поддержку.
Обиженные православные, общественники и жители домов переговаривались в стороне. Об их чувствах и интересах главы религиозных конфессий, принимая решение, к сожалению, видимо, не подумали.
Решение по проекту будет принято в течение 15 дней.