В Уфе на слушаниях по проекту "Муслим-сити" разгорелись жаркие споры

Проект представил представитель МУП "Архитектурное планировочное бюро" Иван Ладыгин. Он сообщил, что заказчиком стала компания "Алтын курай" (ее учредителем, по данным СПАРК, является Аюп Бибарсов). В квартале проспекта Салавата Юлаева, Мингажева, Бехтерева и Коммунистической планируется застроить 20 га земли. На северо-западе этого участка уже стоит Соборная мечеть. На остальной территории - частные дома, а также православный Покровский храм. По проекту в северной части запланировано строительство заведения общепита, а также высотных зданий - жилого комплекса и гостиницы на 500 человек. В каждом из них них может быть от трех до 15 этажей. На первых этажах будут расположены аптеки, магазины и филиалы банков.